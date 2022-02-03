Джіджі Хадід у ванній попозувала для фотографки-українки. ФОТО

Американська модель Джіджі Хадід стала обличчям нового весняного номеру InStyle Magazine.

Для цього зірка попозувала у різних образах перед об’єктивом фотографки-українки Юлії Горбаченко.

Модель опублікувала світлини с фотосету у своєму Instagram.

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Сексуально, але стримано, чи не так?

Посміятися на камеру Джіджі, звісно ж, не забула

Фотографка підібрала дуже цікаві ракурси

Портретна зйомка також вдалася на славу

Нагадаємо, нещодавно сестри Хадід попозували разом у кампейні Versace.

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