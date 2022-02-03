Джіджі Хадід у ванній попозувала для фотографки-українки. ФОТО
3 лютого 2022, 14:30
Американська модель Джіджі Хадід стала обличчям нового весняного номеру InStyle Magazine.
Для цього зірка попозувала у різних образах перед об’єктивом фотографки-українки Юлії Горбаченко.
Модель опублікувала світлини с фотосету у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно сестри Хадід попозували разом у кампейні Versace.
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