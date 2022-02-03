Джіджі Хадід у ванній попозувала для фотографки-українки. ФОТО

Американська модель Джіджі Хадід стала обличчям нового весняного номеру InStyle Magazine.

Для цього зірка попозувала у різних образах перед об’єктивом фотографки-українки Юлії Горбаченко.

Модель опублікувала світлини с фотосету у своєму Instagram.

Сексуально, але стримано, чи не так?

Посміятися на камеру Джіджі, звісно ж, не забула

Фотографка підібрала дуже цікаві ракурси

Портретна зйомка також вдалася на славу

Нагадаємо, нещодавно сестри Хадід попозували разом у кампейні Versace.

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