Хадід та Купер уперше показалися за руки на людях. Фото

Американська супермодель Джіджі Хадід та голлівудський актор Бредлі Купер вперше за кілька місяців свого імовірного роману були помічені тримаючись за руки.

Парочка, яку днями помітили в аеропорту Нью-Йорка, показалася в Лондоні. Джіджі вигуляла шкіряний бомбер та палацо пісчаного кольору, а Бредлі – брюки в стилі карго з мілітарі принтом, пальто і блакитну шапку.

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Як відомо, пару підловили на побачені у жовтні 2023-го. Спершу подейкували, що 28-річна модель та 49-річний актор не поспішали виводити стосунки на серйозний рівень. Проте зараз, здається, вони готові дебютувати як пара, принаймні, для папараці.

Нагадаємо, Джіджі Хадід до роману з Купером мала "недостосунки" із актором Леонардо ДіКапріо.