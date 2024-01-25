Купера з Хадід помітили разом в аеропорту Нью-Йорка. Фото

Наприкінці минулого року шоу-біз сколихнула нова пара – супермодель Джіджі Хадід та голлівудський актор Бредлі Купер. І хоча тоді інсайдери запевняли, що пара нікуди не поспішає та просто насолоджується часом разом, нині їх дедалі частіше бачать у компанії один одного.

Зокрема, днями пару помітили в аеропорту Нью-Йорка із валізами. Купер, який раніше привів на прем’єру власного фільму маленьку дочку Лею від російської моделі Ірини Шейк, був одягнений у чорний total look та сорочку з принтом у клітинку. Тоді як Джіджі – у білу футболку, джинси та шкіряний бомбер.

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До речі, подейкують, що Шейк не в захваті від стосунків свого колишнього з Хадід. Інсайдери переконані, що російська модель ще має таємні сподівання на возз’єднання з батьком своєї дочки. Також її нібито дратує молодий вік Джіджі.

Нагадаємо, Джіджі та Бредлі до першого побачення у жовтні 2023-го були знайомі вже багато років. Однак обидвоє тоді перебували у стосунках – Хадід із музикантом Зейном Маліком, від якого має дочку, а Купер із Іриною Шейк.