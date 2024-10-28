Наречена Роналду ефектно оголила стегно у ніжному пухнастому луці. Відео

30-річна наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес пробує себе у різноманітних амплуа: кухарки, спортсменки, фотомоделі тощо.

Цього разу Джіо похизувалася результатом роботи з відомим брендом.

Родрігес знялася для нового кампейну Guess і похвалилася своїм зображенням на білбордах хмарочосів.

Джорджина з тих, хто воліє розповідати про свої успіхи усьому світу скрін з відео

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Як виявилося, Родрігес ще може похизуватися неабиякою стійкістю. Кралечка не з тих, хто дозволяє собі довго хворіти. Після пневмонії, через яку Джорджина 4 дні провела в лікарні, вона вже встигла вигуляти нові луки. Фотомодель показалася в мережі одразу в двох ніжно-рожевих аутфітах.

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Зірка не відмовляє собі не лише у Hermes, а й у жирненькій ковбасці

Не секрет, що своє гастрономічне серце Родрігес дійно віддала ковбасі. Однак щоб дозволяти собі такі калорійні смаколики, зірка якісно і регулярно пітніє у спортзалі.