Наречена Роналду в звабній декольтованій сукні повчила готувати "найкращу тортилью в світі". Відео
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес любить не лише смачно їсти, а і готувати.
30-річна кралечка у Instagram продемонструвала, як готує іспанську тортилью. Джорджина запевнила: її тортилья - найкраща у світі.
Родрігес використала картоплю, сільські яйця, червону та білу цибулю, оливкову олію extra virgin і морську сіль.
Джорджина показала, як нарізати та обсмажити овочі, розкривши власний лайфхак: очі від цибулі вона захищає темними окулярами. Щоправда, трішки таки поплакала.
Поки ж страва готувалася, Родрігес ласувала улюбленою ковбаскою.
Нагадаємо, Джорджина, яка вважає себе феміністкою, запевняє, що слава та гроші, які вона має завдяки стосункам із Кріштіану Роналду, не змінили її на гірше. А от одна з колишніх подружок спортсмена торік заявила, що Родрігес за допомогою пластики дещо підкорегувала у своїй зовнішності.
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