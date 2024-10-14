Наречена Роналду в звабній декольтованій сукні повчила готувати "найкращу тортилью в світі". Відео

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес любить не лише смачно їсти, а і готувати.

30-річна кралечка у Instagram продемонструвала, як готує іспанську тортилью. Джорджина запевнила: її тортилья - найкраща у світі.

Родрігес використала картоплю, сільські яйця, червону та білу цибулю, оливкову олію extra virgin і морську сіль.

Джорджина на свою велику сім'ю приготувала чималу порцію тортильї

Джорджина показала, як нарізати та обсмажити овочі, розкривши власний лайфхак: очі від цибулі вона захищає темними окулярами. Щоправда, трішки таки поплакала.

Картоплю Родрігес порадила краяти ось так крупненько

Цибулю і картоплю блогерка смажила окремо, не пошкодувавши олії

Поки ж страва готувалася, Родрігес ласувала улюбленою ковбаскою.

Як пояснила жінка, хтось, поки готує, п'є каву або винце, її ж варіант - це ковбаска

Картоплю та цибулю Джорджина вийняла зі сковорідок за допомогою шумівки та перетовкла в ось таке пюре, додавши яйця. А далі смажила як товстий млинець

Перевертала Родрігес тортилью за допомогою тарілки

Хто це позбігався на аромат матусиної найкращої в світі тортильї?

Нагадаємо, Джорджина, яка вважає себе феміністкою, запевняє, що слава та гроші, які вона має завдяки стосункам із Кріштіану Роналду, не змінили її на гірше. А от одна з колишніх подружок спортсмена торік заявила, що Родрігес за допомогою пластики дещо підкорегувала у своїй зовнішності.







