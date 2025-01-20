Пишногруда Джозефін Джексон ефектно пробіглася балійським пляжем у бікіні. Відео

Джозефін ділиться контентом зі свого відпочинку

Українська зірка дорослого кіно Джозефін Джексон знає, як потішити своїх підписників.

Пишногруда порностар виклала в Instagram відео, на якому вона в бікіні біжить балійським пляжем.

"Таке життя і мені це подобається", - коротко підписала свій гіпнотичний ролик Юлія Сенюк (справжнє ім'я актриси).

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Нагадаємо, минулого року в інтерв'ю Джексон розказувала про те, яка вона у стосунках, про свої комплекси та повернення в Україну під час війни.