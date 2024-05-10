"Спис" на сосках, ботфорти і плащ: срібляста з голови до ніг Джулія Фокс вкотре епатувала відвертим вбранням
Американська модель Джулія Фокс, груди якої широкий загал неодноразово бачив на парадних хідниках, зокрема, і на Каннському кінофестивалі, б’є власні рекорди нескромності.
Днями на одній з вечірок у Нью-Йорку ексдівчина Каньє Веста вигуляла відразу два неординарні образи.
Спершу Фокс увірвалася на івент в обтислому міні, яке підкреслило її бюст, та ботфордах на шпильці. А згодом перевтілилась у більш відвертий сріблястий лук.
Той складався з трусів, підгрудного корсету і декорції у вигляді списа, який прикрив соски. Поверх цього модель накинула сріблястий плащ.
Нагадаємо, раніше Джулія шокувала луком з анатомічними жіночими статевими органами.
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