"Спис" на сосках, ботфорти і плащ: срібляста з голови до ніг Джулія Фокс вкотре епатувала відвертим вбранням

Американська модель Джулія Фокс, груди якої широкий загал неодноразово бачив на парадних хідниках, зокрема, і на Каннському кінофестивалі, б’є власні рекорди нескромності.

Днями на одній з вечірок у Нью-Йорку ексдівчина Каньє Веста вигуляла відразу два неординарні образи.

Спершу Фокс увірвалася на івент в обтислому міні, яке підкреслило її бюст, та ботфордах на шпильці. А згодом перевтілилась у більш відвертий сріблястий лук.

Ось в такому вбранні Джулія з'явилася на вечірці фото getty images

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Той складався з трусів, підгрудного корсету і декорції у вигляді списа, який прикрив соски. Поверх цього модель накинула сріблястий плащ.

А в такий образ вона переодягнулася згодом скрін з Instagram Джулії Фокс

Як вам черговий вихід міс епатаж? скрін з instagram Джулії Фокс

Нагадаємо, раніше Джулія шокувала луком з анатомічними жіночими статевими органами.