"Розваги продовжуються": чоловік Робертс креативним фото привітав її з 23-ю річницею шлюбу
Американська акторка Джулія Робертс показалася на рідкісному фото зі своїм чоловіком, кінооператором Деніелом Модером з нагоди річниці. Подружжя відсвяткувало 23-тю річницю шлюбу.
У своєму Instagram Джулія показала фото їхніх ніг у наметі на тлі гірської річки.
"Ти+я=23", - лаконічно підписала фото Робертс.
Її чоловік зазнімкував їхнє відображення у чайній ложці.
"23 роки - це срібло. Ось і ми в моїй гравійованій ложці. Розваги продовжуються", - додав Деніел.
Нагадаємо, на початку травня цього року чоловік Джулії Робертс потішив її фанів рідкісним фото зірки з підрослими дітьми.
Раніше ТаблоID писав про цікаві факти з життя Робертс.
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