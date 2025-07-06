"Розваги продовжуються": чоловік Робертс креативним фото привітав її з 23-ю річницею шлюбу

Фото з Instagram Джулії Робертс

Американська акторка Джулія Робертс показалася на рідкісному фото зі своїм чоловіком, кінооператором Деніелом Модером з нагоди річниці. Подружжя відсвяткувало 23-тю річницю шлюбу.

У своєму Instagram Джулія показала фото їхніх ніг у наметі на тлі гірської річки.

"Ти+я=23", - лаконічно підписала фото Робертс.

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Її чоловік зазнімкував їхнє відображення у чайній ложці.

"23 роки - це срібло. Ось і ми в моїй гравійованій ложці. Розваги продовжуються", - додав Деніел.

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Нагадаємо, на початку травня цього року чоловік Джулії Робертс потішив її фанів рідкісним фото зірки з підрослими дітьми.

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