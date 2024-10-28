Джулії Робертс 57: гучні романи, звання найкрасивішої та інші цікаві факти про актрису

Найкрасивіша жінка у світі, унікальна акторка та любляча матір - усе це про Джулію Робертс Фото: Getty Images

Джулія Робертс – одна з найвідоміших голлівудських актрис. Вона прославилася завдяки ролі у фільмі "Красуня", гучними романами з колегами-акторами та цікавими звичками. Наприклад, зірка любить ходити босоніж, і це навіть втілилося на екранах деяких фільмів.

ТаблоID зібрав ще більше цікавих фактів про Джулію Робертс у день її народження. Про все - читайте у матеріалі.

Творче дитинство

Джулія Робертс народилася у творчій родині. Її батьки – мати Бетті Лу та батько Волтер – колишні драматурги. Вони познайомилися під час постановок для Збройний Сил США, а пізніше стали співзасновниками акторської майстерні. Брат акторки Ерік, сестра Ліза та племінниця Емма теж пішли творчою стежкою.

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Але насправді біографія Джулії Робертс розпочалася із сімейних драм Фото: Instagram

Бетті та Волтер офіційно розійшлися, коли Джулії було усього 5 років. Майже одразу її мати одружилася вдруге. Вітчим Робертс був досить жорстоким чоловіком та постійно тинявся без роботи. За 10 років Бетті Лу розлучилася з ним, вважаючи одруження найбільшою помилкою життя. Батько Джулії Волтер помер, коли їй було 10 років.

Мрія стати ветеринаром

Попри таку творчу династію, в дитинстві Джулія Робертс хотіла стати не акторкою, а ветеринаркою. Та згодом вона збагнула, що навчання буде досить складним. У шкільному оркестрі вона грала на кларнеті. А після закінчення середньої школи поїхала до Нью-Йорка, щоб розвивати акторську кар’єру. Утім, спочатку підписала контракт із модельним агентством.

Добре, що акторство перемогло Фото: Instagram

Цікаво, що акторка не має вищої освіти, бо так і не закінчила університет у Джорджиї, куди вступила після школи. Однак деякі вищі навчальні заклади дали їй почесні ступені.

Перша роль

Перша роль у кіно Джулії була у фільмі "Фантастична піца", який вийшов у 1988 році. Її героїня – вольова та красива Дейзі – показала глядачам, що Робертс може бути справжньою акторкою у "великому" кіно і виконавицею головних ролей.

Фільми з Джулією Робертс заслуговують на окрему увагу Скриншот

Успіх "Красуні"

Ну а справжню популярність їй принесла робота у ромкомі "Красуня", який вийшов у 1990 році. Там Робертс зіграла повію Вів’єн у тандемі з Річардом Гіром, якому дісталася роль бізнесмена. Спочатку фільм мав назву "$3000" – саме таку суму герой Гіра Едвард заплатив Вів’єн за проведені вихідні, та й фінал історії мав бути не таким романтичним.

Від початку творці фільму хотіли взяти на роль акторку з більш відомими ім’ям, але режисер Гаррі Маршалл переконав команду саме щодо Робертс. Він же попросив Джулію особисто полетіти до Річарда та вмовити його на знімання.

Гір не мав палкого бажання зніматися у цьому ромкомі Скриншот

Культовий червоний жакет, який Вів’єн носить у "Красуні", був придбаний на вулиці. Художники з костюмів їздили вулицями у пошуку натхнення і побачили випадкову людину у червоній куртці. А от сцену, коли Едвард дарує Вів’єн розкішне кольє, знімали під пильним поглядом охоронця ювелірного магазину, який дав в оренду команді дорогоцінну прикрасу.

20 тисяч доларів за роль

Фільм "Ерін Брокович", де вона зіграла адвокатку, що працює над справою отруєння води, приніс Джулії Робертс першу премію "Оскар". А також "Золотий глобус", BAFTA та премію Гільдії кіноакторів.

Знакова роль для Робертс і знакова історія у кінематографі, заснована на реальних подіях Скриншот

Крім цього, Робертс отримала за роботу 20 тисяч доларів. На той час це було важливим досягненням, яке показало, що не лише акторам, але й акторкам можна платити відповідні суми. Це задало нові правила гри в кіноіндустрії.

Найкрасивіша жінка у світі

Видання People щороку видає книгу "50 найкрасивіших людей світу", публікуючи фото стильних та красивих знаменитостей. Джулія Робертс більше за усіх з’являлася у цій книзі – 5 разів: у 1991, 2000, 2005, 2010 та 2017 роках.

Фірмова усмішка Джулії Фото: Getty Images

Найбагатша жінка Голлівуду

Ще одне визнання від видання Forbes Джулія Робертс отримала у 2007 році. Тоді її доходи сягали 20 мільйонів доларів і вивели на 12 позицію найбагатших жінок Голлівуду. А вже у 2008-му акторка отримала 8 місце у рейтингу найкращих працюючих мам-знаменитостей. На той час вона разом з чоловіком Дені Модером виховували трьох дітей.

Діти Джулії Робертс, яких вона майже не показує у соцмережах Фото: Instagram

Романи та два шлюби

Говорячи про особисте життя Джулії Робертс, варто пригадати низку її бурхливих романів на початку кар’єри. Вона зустрічалася з Джейсоном Патріком, Ліамом Нісоном, Кіфером Сазерлендом, з яким навіть була заручена, Діланом МакДермоттом і Меттью Перрі.

У 1993 році Робертс одружилася з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом. Вони обвінчалися у лютеранській церкві, але це не врятувало шлюб. За два роки пара розійшлася.

Та справжнє щастя Робертс знайшла зовсім з іншим чоловіком - Дені Модером Фото: Instagram

Своє особисте життя Джулія намагалася влаштувати з актором Бенджаміном Бреттом. Утім, у 2000 році на зйомках фільму "Мексиканець" познайомилась із теперішнім чоловіком Деніелом Модером. На той час він був у шлюбі, але згодом подав на розлучення. Коли усі формальності були вирішені, Модер і Робертс одружилися.

Робертс + індуїзм

Один із найцікавіших фактів про Джулію Роберст – у 2010 році вона прийняла індуїзм. Ця релігія зацікавила її після того, як вона побачила фото індуїстського гуру Німа Каролі Баби. Акторка відвідувала Індію, а її дітям дали імена тамтешніх богів. Крім цього уся родина Робертс відвідує храми, щоб співати та поклонятися богам.

Голлівудські зірки люблять час від часу вдаватися до нетривіальних релігій. Наприклад, Том Круз - прихильник саєнтології Фото: Instagram

Стиль Джулії

Джулія Роберст майже ніколи кардинально не змінювала зачіску. Вона віддає перевагу залишатися шатенкою з довгим волоссям. Чи не єдина варіація – чубчик, який акторка носила у певний час. Джулія вкладає довгі пасма хвилями чи зав’язує тугий хвіст.

Зміна іміджу зірки одразу привернула увагу ЗМІ Фото: Getty Images

В одязі Джулія віддає перевагу невимушеному стилю. Великі светри, рвані джинси чи стильні костюми – усе це поміщається у шафі зірки, і щоразу вона вражає своїми образами. Вона робить свій стиль позачасовим та водночас унікальним.

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс розкривала свій секрет молодості. А також на яке незвичне заняття погодилася заради однієї ролі.