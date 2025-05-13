Чоловік Джулії Робертс поділився рідкісним фото її з підрослими дітьми

Джулія Робертс - кінозірка і багатодітна мама Фото Getty Images

Американська акторка Джулія Робертс, хоч і веде Instagram, вкрай рідко ділиться в ньому фотографіями трьох своїх дітей. Як виглядають 20-річні Хейзел та Фіннеас і 17-річний Генрі, показав їхній тато, кінооператор Денні Модер.

Рідкісною світлиною нащадків та коханої він поділився в фотоблозі в День матері.

"Метері створюють найкрутіші штуки. Люблю цих людей", - написав Денні.

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Чоловік Робертс показав її в оточенні дітей Фото з Instagram Модера

Як відомо, в липні Робертс та Модер святкуватимуть 23-тю річницю весілля. Зірка "Красуні" стверджує: любов і турбота цього чоловіка допомагає їй залишатися молодою і вродливою.

Нагадаємо, ТаблоID зібрав найцікавіші факти про Джулію Робертс, як-от те, що в дитинстві вона мріяла стати зовсім не акторкою.