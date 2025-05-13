Чоловік Джулії Робертс поділився рідкісним фото її з підрослими дітьми
Американська акторка Джулія Робертс, хоч і веде Instagram, вкрай рідко ділиться в ньому фотографіями трьох своїх дітей. Як виглядають 20-річні Хейзел та Фіннеас і 17-річний Генрі, показав їхній тато, кінооператор Денні Модер.
Рідкісною світлиною нащадків та коханої він поділився в фотоблозі в День матері.
"Метері створюють найкрутіші штуки. Люблю цих людей", - написав Денні.
Як відомо, в липні Робертс та Модер святкуватимуть 23-тю річницю весілля. Зірка "Красуні" стверджує: любов і турбота цього чоловіка допомагає їй залишатися молодою і вродливою.
Нагадаємо, ТаблоID зібрав найцікавіші факти про Джулію Робертс, як-от те, що в дитинстві вона мріяла стати зовсім не акторкою.
Зіркові розлучниці: Робертс, Еністон, Хьорд та інші актриси, які “вкрали” чоловіків із сімей
"Мої дівчатка": Еністон показалася з Робертс, Пелтроу, Кокс та іншими зірковими подругами
Джулія Робертс епатувала кінопрем'єру ніжками у пудрових мінішортах і срібних "бурульках" на підборах. ФОТО
Погляд, у якому любов: Джулія Робертс рідкісним романтичним кадром привітала чоловіка з 55-річчям
Мег Раян, Джулія Робертс, Сандра Буллок та Дженніфер Лопес: як змінилися акторки популярних ромкомів 2000-х