Бар Рафаелі у Греції заселфилася в бікіні та без мейкапу

Марія Мельник - 22 серпня, 18:00

Ексдівчина Леонардо ДіКапріо, ізраїльська модель Бар Рафаелі з тих, хто проводить відпустку без мейку.

У своєму Instagram вона показалася в купальнику на тлі грецьких пейзажів.

Бар Рафаелі без мейку

40-річна Бар Рафаелі похизувалася свіжим обличчям без мейку

Бар похизувалася тілом

Модель виховує двох доньок та сина і встигає слідкувати за своєю формою


Грецька засмага підкреслила білосніжну усмішку моделі

Грецька засмага підкреслила білосніжну усмішку моделі

Грецька засмага підкреслила білосніжну усмішку моделі

Грецька засмага підкреслила білосніжну усмішку моделі

Стильний аутфіт на море - на замітку

Стильний аутфіт на море - на замітку

Нагадаємо, Рафаелі, яка 6 років була дівчиною ДіКапріо, розійшлася з ним у 25 років.

До речі, в біографії моделі - не лише позитивні факти. У червні 2020-го за несплату податків модель отримала покарання в вигляді дев'яти місяців громадських робіт.

