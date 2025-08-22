Бар Рафаелі у Греції заселфилася в бікіні та без мейкапу
Ексдівчина Леонардо ДіКапріо, ізраїльська модель Бар Рафаелі з тих, хто проводить відпустку без мейку.
У своєму Instagram вона показалася в купальнику на тлі грецьких пейзажів.
Нагадаємо, Рафаелі, яка 6 років була дівчиною ДіКапріо, розійшлася з ним у 25 років.
До речі, в біографії моделі - не лише позитивні факти. У червні 2020-го за несплату податків модель отримала покарання в вигляді дев'яти місяців громадських робіт.
