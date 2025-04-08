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"Мало хто звертає увагу, а різниця значна": ексдружина Тищенка розказала, які продукти в своєму раціоні замінила і від яких навідріз відмовилася

Марія Мельник - 8 квітня, 17:00

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, яка на початку повномасштабного вторгнення зазнала проблем із вагою, розповіла про зміну харчових звичок.

У своєму Instagram Алла показала, від яких продуктів відмовилася і як змінився її підхід до приготування страв.

За словами Барановської, вона насамперед відмовилася від вживання некорисних олій.

"Поки купляла продукти, подумала, сподіваюсь, що всі дівчатка перестали купляти цю фігню і смажити щось на цій олії? Після того, як я почала розуміти, що їм, я зрозуміла, що 80% усього в супермаркеті не їстівне. Коли я привела в ідеальний стан всі дефіцити, у мене лишався не дуже ок холестерин, коли я замінила всі масла, нарешті зрозуміла, що на оливковій теж ми не смажимо, вже більше року мій холестерин ідеальний. Ну і коли колю плазму, лікарі в шоці, яка вона чиста чи як там кажуть. Тобто аналізи одразу з перших тижнів показують різницю", - пояснила Алла.


Барановська про харчування

Олії, які метчаться з високим рівнем холестерину

"Я навчилася готувати вдома за 15-20 хв., бо у всьому побудувала системність. Я буду кидати вам відоси рецептів, щоб ви розуміли, що це не важко, бо я ненавиділа готувати раніше (і навіть я почала). 

Готую всі заготовки, розкладаю все зручно на тиждень. У мене немає чіпсів тощо вдома, немає нічого, щоб я могла зʼїсти шкідливе, щоб без спокус (до речі, син їсть усе, що я готую корисне, бо корисне це не гідкі зелені смузі, а це майже все, що ми їмо, тільки правильно приготувати і додати трошки користі). У неділю у нас день кіно і я можу зʼїсти щось не ок, можу і колу випити, якщо хочеться, від цього не помирають і не набирають вагу, коли це не часто, але база має бути корисною", - поділилася Барановська.

Холодильник Барановської

Так нині виглядає холодильник блогерки

Алла Барановська про олію ГХі

Алла смажить тільки на олії ГХІ

Барановська про корисне борошне

Після заміни олій Алла звернула увагу на борошно, яке споживає

"Ще я б з радістю не була таким харчовим задротом, можливо б як раніше пила б каву зранку по 5 чашок, їла мак і колу, якби не акне. Бо Алла з минулого і Алла сьогодні трошки різні у турботі про себе. Я змогла скинути вагу, змогла тримати своє тіло в супер формі. За це собі дякую і всім, хто вчив жити заново. Провівши із собою вже десятки різних експериментів, за ці роки я зрозуміла, що вдячна цьому випробуванню зі шкірою, за те, що навчилася правильно їсти, за те, що отримала знань, бляха муха, на все життя", - зазначила вона.

Барановська про корисні і не дуже крупи

Крупам жінка також приділяє чималу увагу. Наприклад, радить їсти необсмажену гречку і здебільшого обідає крупами, а не вечеряє

А от для зменшення рівню кортизолу Барановська радить читати книжки, а не скролити стрічку у соцмережах

А от для зменшення рівню кортизолу Барановська радить читати книжки, а не скролити стрічку у соцмережах

Нагадаємо, у перші місяці великої війни Алла погладшала на 17 кіло, однак вже за 3 місяці вона схудла на 10 через проблеми з фізичним станом.

Раніше Барановська розказувала, чи вдавалася до уколів "Оземпіку" для схуднення та чим харчується впродовж дня.

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