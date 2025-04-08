"Мало хто звертає увагу, а різниця значна": ексдружина Тищенка розказала, які продукти в своєму раціоні замінила і від яких навідріз відмовилася

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, яка на початку повномасштабного вторгнення зазнала проблем із вагою, розповіла про зміну харчових звичок.

У своєму Instagram Алла показала, від яких продуктів відмовилася і як змінився її підхід до приготування страв.

За словами Барановської, вона насамперед відмовилася від вживання некорисних олій.

"Поки купляла продукти, подумала, сподіваюсь, що всі дівчатка перестали купляти цю фігню і смажити щось на цій олії? Після того, як я почала розуміти, що їм, я зрозуміла, що 80% усього в супермаркеті не їстівне. Коли я привела в ідеальний стан всі дефіцити, у мене лишався не дуже ок холестерин, коли я замінила всі масла, нарешті зрозуміла, що на оливковій теж ми не смажимо, вже більше року мій холестерин ідеальний. Ну і коли колю плазму, лікарі в шоці, яка вона чиста чи як там кажуть. Тобто аналізи одразу з перших тижнів показують різницю", - пояснила Алла.

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Олії, які метчаться з високим рівнем холестерину

"Я навчилася готувати вдома за 15-20 хв., бо у всьому побудувала системність. Я буду кидати вам відоси рецептів, щоб ви розуміли, що це не важко, бо я ненавиділа готувати раніше (і навіть я почала).

Готую всі заготовки, розкладаю все зручно на тиждень. У мене немає чіпсів тощо вдома, немає нічого, щоб я могла зʼїсти шкідливе, щоб без спокус (до речі, син їсть усе, що я готую корисне, бо корисне це не гідкі зелені смузі, а це майже все, що ми їмо, тільки правильно приготувати і додати трошки користі). У неділю у нас день кіно і я можу зʼїсти щось не ок, можу і колу випити, якщо хочеться, від цього не помирають і не набирають вагу, коли це не часто, але база має бути корисною", - поділилася Барановська.

Так нині виглядає холодильник блогерки

Алла смажить тільки на олії ГХІ

Після заміни олій Алла звернула увагу на борошно, яке споживає

"Ще я б з радістю не була таким харчовим задротом, можливо б як раніше пила б каву зранку по 5 чашок, їла мак і колу, якби не акне. Бо Алла з минулого і Алла сьогодні трошки різні у турботі про себе. Я змогла скинути вагу, змогла тримати своє тіло в супер формі. За це собі дякую і всім, хто вчив жити заново. Провівши із собою вже десятки різних експериментів, за ці роки я зрозуміла, що вдячна цьому випробуванню зі шкірою, за те, що навчилася правильно їсти, за те, що отримала знань, бляха муха, на все життя", - зазначила вона.

Крупам жінка також приділяє чималу увагу. Наприклад, радить їсти необсмажену гречку і здебільшого обідає крупами, а не вечеряє

А от для зменшення рівню кортизолу Барановська радить читати книжки, а не скролити стрічку у соцмережах

Нагадаємо, у перші місяці великої війни Алла погладшала на 17 кіло, однак вже за 3 місяці вона схудла на 10 через проблеми з фізичним станом.

Раніше Барановська розказувала, чи вдавалася до уколів "Оземпіку" для схуднення та чим харчується впродовж дня.