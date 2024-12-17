Ексдружина Тищенка пояснила, чи причетний "Оземпік" до її неймовірного схуднення, та вразила пресом

фото з Instagram

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська, яка на початку повномасштабного вторгнення зазнала проблем зі шкірою і вагою, вкотре розповіла підписникам про своє схуднення.

В Instagram вона вразила підсушеним пресом і докладно описала принцип харчування.

Барановська, яка має кілька салонів краси, також відповіла на закиди підписників щодо уколів "Оземпіку".

Реклама:

"Хто пише і досі ще говорить про "Оземпік" і схожі препарати, скажу вам так, не хочу сперечатися, я більше ніколи не хочу нічого нікому доводити, але короткі ремарки: людина, здорова людина, яка робить ці інʼєкції, ніколи не матиме хороших аналізів, це раз. По-друге, я дуже люблю себе, щоб собі шкодити, я вивчила, як працює препарат, і, до речі, працює не завжди.

Є знайомі, які не скинули нічого, а от наслідки отримали. Звичайно, легко сказати "та всі вони на Озмепіку", але, дівчат, кажу це в обличчя всім, кого бачу, і напишу тут: за результатом стоїть величезна робота над собою. Не буду сперечатися, хто хоче вірити у диво, я не проти, ваш організм, я над своїм більше не знущаюсь, і бути в здоровому тілі не так важко, коли ти ставишся до себе з повагою", - запевнила Алла.

Так зараз виглядає тіло блогерки

Алла порадила вживати багато води, більше спати і мінімізувати потік негативної інформації.

Якщо хочете виглядати як Барановська, їжте три рази на день в один той самий час і не забувайте дивитися на pH води, яку вживаєте

"Мій приблизний раціон на день. Сніданок: склянка теплої води до смузі (ягоди/фрукти/чіа/льон/зелень/алое), солений сніданок (після 25 років краще перейти на солені сніданки), - це зазвичай 2 яйця у різному вигляді, лосось/авокадо/зелень і чай/матча.

Обід: складний вуглевод (бурий рис/кіноа/зелена гречка/батат), риба будь-яка до 200 гр (краще на пару, коли худнете). Свіжий салат, зелень, інколи бульйон.

Вечеря: овочі гриль/індичка (важливо, що вечеря без каш). Якщо хочете м'яса, краще в обід (і свинину на період схуднення прибрати). Але я взагалі її не їм", - розповіла Алла.

Під час схуднення блогерка також відмовилася від солодощів, алкоголю, смаженого, соусів, напівфабрикатів, сирів з пліснявою і кави з молоком

Майже рік Алла вирішувала проблеми зі сном

Нагадаємо, у перші місяці великої війни Алла погладшала на 17 кіло, однак вже за 3 місяці вона схудла на 10 через проблеми з фізичним станом.

Повернутися у форму жінці допомогли не лише збалансоване харчування і лікування, але й регулярні фізичні навантаження.

Раніше вона показувала себе у найбільшій вазі і розказувала, що призвело її до цього та як вона долала проблеми з тілом.