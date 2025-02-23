"Наслідок цієї любові": Барановська пригадала, як сильно кохала Тищенка, та привітала їхнього сина з 8-річчям рідкісними фото

Фото з Instagram Алли Барановської

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська щемливо привітала їхнього сина Давида з 8-річчям та показала рідкісні фото з ним у своєму Instagram.

"Учора сину виповнилося 8 років. Я не спала дві ночі, бо в пам’яті пролетіло все життя. Знаєте, у юності я кричала: "На першому місці – кар’єра!" Мене дратували жінки, які розчинялися в материнстві. Я планувала стати мамою не раніше 35", - написала Алла.

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Вона зазначила, що потім зустріла Тищенка і закохалася, тож Давид, як каже Барановська, став наслідком цієї любові.

"Я закохалася настільки сильно, що наслідком цієї любові став Давид", - пригадала вона.

"Його Тато не випускав його з рук перші пів року, зупинив усі свої проєкти, він так чекав на народження сина, що буквально жив ним, був за нас двох, поки я, розриваючись між навчанням, материнством, роботою, намагалася довести собі й іншим, що я встигаю все… Дурепа була", - додала вона.

Алла дуже рідко показує сина у своїх соцмережах Фото з Instagram Алли Барановської

"Так, материнство забирає час. Так, у кар’єрі жінки з дітьми поступаються тим, хто вільний від цих турбот. Але коли ти пізнаєш, що таке справжня любов дитини до матері і матері до дитини – тобі стає байдуже. Бо ти дала життя. І це – найпрекрасніше, що могло з тобою статися", - наголосила блогерка.

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Алла звернулася до сина та заявила, що зробить все, аби він зберіг щасливі спогади.

"Сину, ми з Татом любимо тебе безмежно. Я зроблю все, щоб ти зберіг щасливі спогади у такі турбулентні часи. Твої Мама і Тато завжди поруч. З Днем Народження, мій хлопчик з дивовижно глибокими очима!" - підсумувала Барановська.

У січні минулого року Микола Тищенко та Алла Барановська заявили про розлучення після 7-ми років шлюбу. Причиною нібито стало те, що останні два роки до цього подружжя не проживало разом.

Втім, вже в березні Тищенка помітили у тому ж самому ЖК Ужгорода, де живе його ексдружина з сином. Тож тоді з'явилися сумніви щодо того, чи було розлучення справжнім.