Ексдружина Кличка у самих рушниках показалася у спа і повчила, як відпочивати

Марія Мельник 27 січня, 12:30
Наталія Єгорова зі смузі
фото з Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова у самих рушниках показала, як відпочила в Австрії.

В Instagram майже 51-річна Наталія відпочила у сауні в одному зі спа у Целль-ам-Ціллер.

"У тиші власної компанії ти відновлюєш сили, переосмислюєш і віднаходиш гармонію. Прийми природний ритм життя — відпочинок не є слабкістю, це мудрість. Візьми паузу, якої потребуєш, і нехай вона живить твою душу. Ти заслуговуєш на це", - порадила Єгорова.


Ексдружина Кличка у халаті
Наталія Єгорова у рушниках

Наталія впевнена, - відпочинок - не лінощі, а мудрість

Наталія Єгорова повчила, як відпочивати

Єгорова завжди знаходить час для своєї душі і тіла

Як відомо, для того, аби підтримувати красу і молодість обличчя Єгорова не лише робить апаратані процедури, а сворює омолоджувальні засоби власноруч.

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Єгорова
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