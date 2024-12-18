"Починається доросле життя": ексдружина Кличка привітала старшого сина з випускним у Лондоні. Фото

Виявляється, Наталія Єгорова завітала до Лондона не просто побачити старшого сина, а й привітати його з випускним. Адже 24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук.

Фотографіями старшого сина мера Віталія Кличка його колишня дружина поділилася в сторіс Instagram.

"Неймовірно горда мама", - написала Наталія.

Первісток Кличків отримав освіту в Лондонській школі економіки

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"Найголовніше для мене - щоб ти був щасливим", - запевнила горда мама

Цікаво, це сестра Єгора, Ліза чи його дівчина? Обличчя Єгорова не показала

Нагадаємо, молодший син Кличків, Максим торік теж закінчив школу в Лондоні і переїхав на навчання до США.