"Починається доросле життя": ексдружина Кличка привітала старшого сина з випускним у Лондоні. Фото

Тамара Кудрявченко 18 грудня, 15:15

Виявляється, Наталія Єгорова завітала до Лондона не просто побачити старшого сина, а й привітати його з випускним. Адже 24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук.

Фотографіями старшого сина мера Віталія Кличка його колишня дружина поділилася в сторіс Instagram.

"Неймовірно горда мама", - написала Наталія.

Колишня дружина Кличка з сином в Лондоні

Первісток Кличків отримав освіту в Лондонській школі економіки


Наталія Кличко з сином Єгором

"Найголовніше для мене - щоб ти був щасливим", - запевнила горда мама

Цікаво, це сестра Єгора, Ліза чи його дівчина? Обличчя Єгорова не показала

Цікаво, це сестра Єгора, Ліза чи його дівчина? Обличчя Єгорова не показала

Нагадаємо, молодший син Кличків, Максим торік теж закінчив школу в Лондоні і переїхав на навчання до США.

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