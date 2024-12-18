"Починається доросле життя": ексдружина Кличка привітала старшого сина з випускним у Лондоні. Фото
Виявляється, Наталія Єгорова завітала до Лондона не просто побачити старшого сина, а й привітати його з випускним. Адже 24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук.
Фотографіями старшого сина мера Віталія Кличка його колишня дружина поділилася в сторіс Instagram.
"Неймовірно горда мама", - написала Наталія.
Нагадаємо, молодший син Кличків, Максим торік теж закінчив школу в Лондоні і переїхав на навчання до США.
Читайте також:
Ексдружина Кличка в Таїланді влаштувала пляжнi дефіле у купальниках. Відео
50-річна ексдружина Кличка в яскравій сукні посвітила голою спиною на івенті у Берліні. Відео
"Найкращі супутники осені": ексдружина Кличка у твідових мінішортах та замшевій куртці попозувала для стильного відео
Приєднуйтесь до дискусії