Ексдружина Кличка у традиційній німецькій сукні з хижим принтом відірвалася на Октоберфесті

Тетяна Сухачова 26 вересня, 16:30

Колишня дружина київського мера Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова із особливою увагою ставиться до вибору образів. Особливо, коли мова йде про вечірки чи тематичні івенти.

Образ для одного з таких заходів, а саме легендарного німецького фестивалю Октоберфест, Наталія продемонструвала у своєму Instagram.

Для нього вона приміряла традиційну сукню у леопардовому принті та блузу з рукавом у три чверті. Увесь образ Єгорова доповнила обручем на голові.

Наталія Єгорова у леопарді

Леопардовий тренд дістався навіть до традиційних костюмів

фото з instagram Наталії Єгорової

Колишня Кличка Наталія Єгорова

Коліжанки Наталії теж були у костюмах

фото з Instagram Наталії Єгорової
Ексдружина Кличка
фото з Instagram Наталії Єгорової
Наталія Єгорова колишня Кличка
фото з instagram Наталії Єгорової

До речі, нещодавно Наталія показала розкішний тотал-вайт лук. Він складався з шовкової сукні та хутряного манто.

Нагадаємо, Єгорова напередодні свого 50-річчя оголосила про повернення до моделінгу. Ба більше, вона вже встигла похизуватися першими зйомками.

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Наталія Кличко
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