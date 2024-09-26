Ексдружина Кличка у традиційній німецькій сукні з хижим принтом відірвалася на Октоберфесті
Колишня дружина київського мера Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова із особливою увагою ставиться до вибору образів. Особливо, коли мова йде про вечірки чи тематичні івенти.
Образ для одного з таких заходів, а саме легендарного німецького фестивалю Октоберфест, Наталія продемонструвала у своєму Instagram.
Для нього вона приміряла традиційну сукню у леопардовому принті та блузу з рукавом у три чверті. Увесь образ Єгорова доповнила обручем на голові.
До речі, нещодавно Наталія показала розкішний тотал-вайт лук. Він складався з шовкової сукні та хутряного манто.
Нагадаємо, Єгорова напередодні свого 50-річчя оголосила про повернення до моделінгу. Ба більше, вона вже встигла похизуватися першими зйомками.
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