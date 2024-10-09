"Афігезний досвід": ексдружина Тищенка показала, кого побачила на ранковому сафарі в Африці
Колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла, яка після тривалої паузи відновила активність у соцмережах, продовжує показувати африканські пригоди.
Цього разу Алла вирушила на сафарі, де наробила купу фото з фауною.
"Просто погляньте, яка унікальна природа. Цього разу мені так хотілося нічого не планувати, нічого не обирати, не очікувати, просто махнути з дівчатами на край світу, і це такий афігезний досвід. Хоча б раз за життя спробуйте сафарі обовʼязково, я вже стала залежна", - порадила Алла.
Нагадаємо, Алла зникла з соцмереж у середині червня і вийшла на зв'язок лише 3-го жовтня. Цікаво, що відновити своє Insta-життя жінка вирішила на іншому континенті.
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