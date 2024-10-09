"Афігезний досвід": ексдружина Тищенка показала, кого побачила на ранковому сафарі в Африці

Марія Мельник 9 жовтня, 16:00
Барановська на ранковому сафарі

Ексдружина Тищенка після розлучення активно подорожує

фото з instagram

Колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла, яка після тривалої паузи відновила активність у соцмережах, продовжує показувати африканські пригоди.

Цього разу Алла вирушила на сафарі, де наробила купу фото з фауною.

"Просто погляньте, яка унікальна природа. Цього разу мені так хотілося нічого не планувати, нічого не обирати, не очікувати, просто махнути з дівчатами на край світу, і це такий афігезний досвід. Хоча б раз за життя спробуйте сафарі обовʼязково, я вже стала залежна", - порадила Алла.


Зустріч Алли зі слонами

Блогерка прибула на місце вже о 6:45 ранку

Барановська на сафарі

Життя Алли останнім часом сповнене вражень. У червні, наприклад, вона відвідувала Японію

Уявіть враження від побаченого наживо

Уявіть враження від побаченого наживо

До речі, на сафарі Алла вигуляла кепку українського дизайнера Руслана Багінського

До речі, на сафарі Алла вигуляла кепку українського дизайнера Руслана Багінського

Нагадаємо, Алла зникла з соцмереж у середині червня і вийшла на зв'язок лише 3-го жовтня. Цікаво, що відновити своє Insta-життя жінка вирішила на іншому континенті.

Читайте також:

"На шлюб забивати не можна": Барановська розказала, як вони з Тищенком живуть окремо під час війни

Барбі Барановська: дружина Тищенка попозувала в зухвалому луці трендового кольору

Барановська в хутряному луці показалася в зимовій казці

Тищенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів