"Афігезний досвід": ексдружина Тищенка показала, кого побачила на ранковому сафарі в Африці

Ексдружина Тищенка після розлучення активно подорожує фото з instagram

Колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла, яка після тривалої паузи відновила активність у соцмережах, продовжує показувати африканські пригоди.

Цього разу Алла вирушила на сафарі, де наробила купу фото з фауною.

"Просто погляньте, яка унікальна природа. Цього разу мені так хотілося нічого не планувати, нічого не обирати, не очікувати, просто махнути з дівчатами на край світу, і це такий афігезний досвід. Хоча б раз за життя спробуйте сафарі обовʼязково, я вже стала залежна", - порадила Алла.

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Блогерка прибула на місце вже о 6:45 ранку

Життя Алли останнім часом сповнене вражень. У червні, наприклад, вона відвідувала Японію

Уявіть враження від побаченого наживо

До речі, на сафарі Алла вигуляла кепку українського дизайнера Руслана Багінського

Нагадаємо, Алла зникла з соцмереж у середині червня і вийшла на зв'язок лише 3-го жовтня. Цікаво, що відновити своє Insta-життя жінка вирішила на іншому континенті.