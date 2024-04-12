Колишня Кличка з голими ногами показала щасливі емоції перед камерою. Фото

Тетяна Сухачова 12 квітня, 16:30

Ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка нещодавно оголосила про повернення до моделінгу, показала нову порцію кадрів з фотосесії.

Для портретних знімків Єгорова, яка вже багато років мешкає у Німеччині, знялася у студії, попозувавши з голими ногами.

"Посмішки мають силу. Це проста річ, і все ж це може поліпшити ваше життя і принести радість всім, хто вас оточує. Поділіться усмішкою та поширте щастя сьогодні", – написала Наталія під фото.

Наталія мрійливо завмерла перед камерою

Наталія мрійливо завмерла перед камерою

фото з instagram Наталії Єгорової

фото з instagram Наталії Єгорової
Єгорова попозувала з голими ногами

Єгорова попозувала з голими ногами

фото з instagram Наталії Єгорової
Поділіться усмішкою

"Поділіться усмішкою"

фото з Instagram Наталії Кличко
фото з instagram Наталії Єгорової

До речі, днями Наталія також демонструвала бекстейдж фотосесії.

Нагадаємо, про те, як працювати моделлю у 50+ років раніше ексклюзивно для TabloID розповідала українська манекенниця Наталія Бабічева.

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Модель Наталія Кличко
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