Колишня Кличка з голими ногами показала щасливі емоції перед камерою. Фото
Ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка нещодавно оголосила про повернення до моделінгу, показала нову порцію кадрів з фотосесії.
Для портретних знімків Єгорова, яка вже багато років мешкає у Німеччині, знялася у студії, попозувавши з голими ногами.
"Посмішки мають силу. Це проста річ, і все ж це може поліпшити ваше життя і принести радість всім, хто вас оточує. Поділіться усмішкою та поширте щастя сьогодні", – написала Наталія під фото.
До речі, днями Наталія також демонструвала бекстейдж фотосесії.
Нагадаємо, про те, як працювати моделлю у 50+ років раніше ексклюзивно для TabloID розповідала українська манекенниця Наталія Бабічева.
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