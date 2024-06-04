Щось новеньке: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ультрахрумких та корисних чипсів
Шефкухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вирішив побалувати підписників корисною некорисною стравою.
В своєму Instagram Ектор запостив відео, де показав рецепт ультрахрумких чипсів в духовці.
Для приготування знадобиться: картопля — 450 г; підсолена вода для варіння; сіль — 1 ч.л; чорний мелений перець — на смак; копчена паприка — 1 ст.л; оливкова олія — 1 ст.л; борошно — 1 ч.л; сухий часник, ароматні трави та перець чилі (за бажанням).
"Картоплю очистити, порізати кубиком та відварити у підсоленій воді. Після чого перетворити в пюре", - розказав про початок приготування Ектор.
Нагадаємо, балувати корисними рецептами любить і співачка Злата Огнєвіч. Раніше вона показувала швидкий перекус з тортильї.
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