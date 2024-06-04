Щось новеньке: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ультрахрумких та корисних чипсів

Марія Мельник 4 червня, 15:00

Шефкухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вирішив побалувати підписників корисною некорисною стравою.

В своєму Instagram Ектор запостив відео, де показав рецепт ультрахрумких чипсів в духовці.

Для приготування знадобиться: картопля — 450 г; підсолена вода для варіння; сіль — 1 ч.л; чорний мелений перець — на смак; копчена паприка — 1 ст.л; оливкова олія — 1 ст.л; борошно — 1 ч.л; сухий часник, ароматні трави та перець чилі (за бажанням).

"Картоплю очистити, порізати кубиком та відварити у підсоленій воді. Після чого перетворити в пюре", - розказав про початок приготування Ектор.


Ектор замішав борошно

До пюре додаємо спеції, сіль, оливкову олію та добре перемішуємо

Розігріваємо духовку до 160°. Деко застелити пергаментом та викласти по 1 столовій ложці пюре порційно. Зверху застелити ще одним листом пергаменту та розрівняти за допомогою склянки або качалки, - пояснив кухар

"Розігріваємо духовку до 160°. Деко застелити пергаментом та викласти по 1 столовій ложці пюре порційно. Зверху застелити ще одним листом пергаменту та розрівняти за допомогою склянки або качалки", - пояснив кухар

Хіменес-Браво про рецепт корисних чіпсів

Випікати протягом 20-30 хв., поки краї не підрум’яняться та не відстануть від пергаменту

Мистецво...

Мистецво...

Нагадаємо, балувати корисними рецептами любить і співачка Злата Огнєвіч. Раніше вона показувала швидкий перекус з тортильї.

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