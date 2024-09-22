"Їсти як первісна людина": EL Кравчук поділився секретами краси та зізнався, чому не любить, коли його називають секс-символом 90-х

Фото з Instagram EL Кравчука

Співак EL Кравчук розповів, чому йому не подобається, коли його називають секс-символом 90-х, та чому він вважає, що харчуватися потрібно як первісна людина.

За словами 47-річного виконавця, йому цікаво у своєму віці, бо є можливість серйозно спілкуватися, бо, наприклад, у 25 його сприймали поверхнево.

"Коли мені було 25, мені хотілося бути більш глибокою людиною, а мене сприймали як секс-символ і досить поверхово. Це теж трішки сексизм. Якщо людина симпатична — ну й що? І мені це не дуже подобалось", - сказав він в інтерв'ю "Громадському".

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Кравчук додає, що раніше думав, що життя після 40 не існує.

"Але ж я зрозумів — так цікавіше. Я краще став співати, я чогось навчився інакше, я стаю технологічно кращим, я швидше думаю, я менш суєтний по життю. І ухвалюю рішення, які, можливо, зараз більш точні, змістовні — як на сцені, так і в житті. Що мені не подобається? Не подобається, коли кажуть, що я — секс-символ 1990-х. В цьому віці мені це не подобається", - зізнався співак.

Співак розповів, що йому не подобається у 47 років чути, що він "секс-символ 90-х".

EL також поділився своїми "секретами краси".

"Чому я маю такий вигляд? Я вважаю, що треба їсти як первісна людина, яка жила 10 тисяч років тому. Людина дуже повільно змінюється. Ми думаємо, що зміни, які відбуваються в організмі із часом, нас штовхають, наприклад, їсти сосиски, якусь перероблену їжу", - додав Кравчук.

За словами співака, тоді люди вживали м'ясо, злаки, ягоди. Тож він старається так само будувати своє харчування.

"Що їли люди 10 тисяч років тому? Вони їли просто м’ясо, хліба не було, вони їли просто горішки якісь, злаки, якісь ягідки. І все із цього робили. І ось я намагаюсь свою дієту робити саме такою. Їсти так, як їли люди 10 тисяч років тому", - розповів Кравчук.

За словами Кравчука, аби мати такий вигляд, він намагається харчуватися як первісна людина

Зірка каже, що любить пити вино, бо воно для нього - мистецтво.

"Алкоголь трішки, але ж я люблю вино. І вино теж пили в той час. Вино — це мистецтво. Вином не потрібно напиватися. Воно для смаку, для настрою", - додав він.

Нагадаємо, навесні цього року на Закарпатті скасували концерт EL Кравчука через хейт місцевих мешканців.

Як відомо, якось співак поділився своїми думками щодо чоловіків, які виїхали за кордон під час війни в Україні.