EL Кравчук у новому кліпі помріяв про купання голяка з власницею найбільших циць України. Відео

Співак EL Кравчук 12-го липня запрем'єрив свій новий танцювальний сингл "Голими" та кліп, у якому з ним знялась володарка найбільших грудей в Україні — модель plus size Міла Кузнєцова.

У відео є обіймашки, танці та пляжні луки, а от купання голими, про яке співається в композиції - на жаль, нема.

Міла та Андрій половили разом літній вайб Скріни з відео

"У новому музичному відео екранізуються реалії відпочинку українців під час війни: замість моря — дитячий басейн, замість відпочинку на пляжі — дах багатоповерхівки у промзоні, замість занять на реальному сьорфі — графіка. Водночас герої кліпу - EL Кравчук та Міла Кузнєцова жартують над собою та ніби кажуть: "Все буде добре, буде і море, буде і пляж, але не зараз"", - пояснюється задум кліпу.

EL Кравчук не сумнівається: часи купатися голими ще неодмінно настануть

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Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук українізував свій хіт 2008-го року "Голлівуд", а стильні образи для кліпу вигадала Світлана Вольнова.



