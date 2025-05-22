"Війна завжди війна": EL Кравчук представив оновлену версію свого хіта 1990-х. Відео

Співак EL Кравчук презентував оновлену версію свого хіта "Війна завжди війна".

Виконавець представив mood відео, в якому спробував передати внутрішній стан кожного українця.

Співак зізнається: коли він та поет Євген Рибчинський писали цю пісню, вони навіть не думали, що трек, присвячений війні в Югославії, стане пророчим і актуальним для України.

"У 90-х пісні про війну сприймалися трохи інакше. Я, Ірина Білик та Скрябін практично одночасно презентували пісні на цю тему. Причому ми не домовлялися, і це не було модою — це був певний поклик душі й реакція на те, що відбувалося у світі", — розповідає EL Кравчук.

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Фото пресслужби співака

"Ми вирішили не повторювати кліп 1997 року, який створив режисер Семен Горов, а побачити відео по-іншому. Це — моя рефлексія, мої почуття, боротьба з думками, спроби втримати себе морально. Ми всі це відчуваємо і нам не хочеться цього приховувати", — розповів виконавець.

Нагадаємо, раніше EL Кравчук розповідав, якими якостями має володіти його потенційна друга половинка, зізнався, що мешкає не один.