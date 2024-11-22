"Просто йдеш за відчуттями": EL Кравчук про свою орієнтацію, свідоме одиноцтво та квардроберів

Співак EL Кравчук, який не приховує, що багато в своєму житті обпікався, зізнався, що наразі його вибір - це бути одинаком.

До представників якої сексуальної орієнтації він може себе віднести та що вважає справжньою свободою, 47-річний виконавець говорив у інтерв'ю "Слава +".

Зі слів Андрія, зараз любов публіки для нього важливіша, ніж кохання якоїсь конкретної людини, а концертів він чекає з таким трепетом, ніби це побачення.

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"Я знаю точно, що не зрадить мене і зі мною залишиться пісня. Це правда, це факт. Люди йдуть, а пісня залишається. Люди кидають, люди вмирають чи люди відлітають на інші планети, а пісня залишається", - сказав він.

У серці EL Кравчук зараз - лише музика та кохана публіка

"Мене зраджували так сильно, я не вірю людям в особистому житті. Зараз так. Я вірю в любов. Я чекаю на те, що щось буде в моєму житті, але всі мої відносини, які були, закінчувалися, на жаль, трагічно. Не просто погано, а трагічно. Для мене, для моєї душі, для мого серця", - пояснив Кравчук.

Артист наголосив, що ніколи ні від чого не зарікається. Зокрема й від того, що йому може сподобатися хлопець. Ідею про те, щоби категорично відкидати можливість стосунків із якоюсь людиною лише через її стать, EL Кравчук порівняв із ейджизмом.

"Можливо, це ситуація, коли ти не ставиш перед собою якихось вимог. Просто ідеш за відчуттями. Я не знаю, мені складно на це відповісти (що він робитиме, якщо сподобається хлопець). Як буде, так буде. Але це ти йдеш за емоціями. Дуже важко наперед це уявити собі, сказати, як це буде. Це складно.... Не потрібно робити якихось кордонів. Я не знаю, як буде, чесне слово", - зізнався співак.

Він погодився з припущенням, що відноситься до пансексуалів, тобто тих, хто здатен відчувати потяг не залежно від гендерної ідентичності та біологічної приналежності іншої людини.

Андрій не виключає, що йому може сподобатися чоловік

"Мені важлива стать людини. Мені важивий внутрішній світ людини. Внутрішній світ людини мені важливіший за стать. Мабуть, я пансексуал. Душа для мене важливіша, це точно", - підкреслив Андрій.

Як пояснив артист, на запитання щодо своєї орієнтації він зазвичай воліє не відповідати, оскільки "любить нести в образі таємницю" і не бажає нікого "до кінця пускати в свою спальню".

Як переконаний співак, у нормальному суспільстві - як антиприклад він навів Росію - така тема як ЛГБТ не повинна бути для людей тригерною.

"У нормальному суспільстві такого тригера бути не може. В нормальному суспільстві поважають людину, її вибір, її життя - отак в нормальному суспільстві, де є свобода особистості, де є свобода слова, свобода вибору, руху, зовнішнього вигляду", - заявив він.

Артист переконаний, що свобода - це неодмінна риса нормального суспільства

Зокрема одним із проявів свободи співак вважає квадробінг.

"Я не знаю, що зробити, як підтримати дітей, які просто грають у гру, яку зараз всі вважають чимось негативним", - побідкався EL Кравчук.

На думку Андрія, свобода полягає в способі життя, а не в тому, що людина вважає чи не вважає за потрібне виносити на широкий загал.

"Сміливо - жити вільно. Сміливо - любити. Сміливо - просто жити спокійно. Оце сміливість. А розповідати про це - це просто такий момент, коли ти все своє внутрішнє ось так (розкриваєш)... Ні, потрібно залишати таємницю. Особливо чоловікам, я вважаю, всім чоловікам. Тому що бути таємницею цікаво, бути графом Монте-Крісто - це гарний чоловічий образ, який дає надію на щастя скромним, спокійним людям", - поділився співак.

"Головне - свобода, я підкреслюю. Не орієнтація, а свобода вибору, творчості. Це головне", - підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розповідав, у чому полягають його секрети гарного вигляду і чому він не любить, коли його називають секссимволом 90-х.











