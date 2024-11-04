"Палить, п'є каву й іноді може мені матом щось сказати": EL Кравчук розповів про жінку, з якою живе

Співак EL Кравчук, котрий нещодавно розповідав, якими якостями має володіти його потенційна друга половинка, зізнався, що мешкає не один. Це - головна жінка в житті артиста, його мама.

47-річний Андрій та його мама стали жити під одним дахом, відколи пішов із життя батько виконавця, розповів він "Люкс ФМ".

"У мене два роки тому помер батько, і я повинен був переїхати до мами на деякий час. Зараз я її підтримую. Їй 85 років. Вона вже жінка у поважному віці, як кажуть. Дуже гарна моя подруга, - поділився Кравчук.

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EL Кравчук піклується про свою маму

Схоже, з мамою співакові не нудно.

"Скажу чесно, вона палить. Вона п'є каву! Іноді може мені матом щось сказати", - із ноткою захвату розказав EL Кравчук.

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