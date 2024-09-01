"Кохання мого життя": Світоліна сімейним фото привітала чоловіка з 38-річчям, а він подякував за "скарби"

Фото з Instagram Еліни Світоліної

29-річна тенісистка Еліна Світоліна в Instagram показала сімейне фото та привітала свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса з 38-річчям.

"З днем народження, кохання мого життя. Ти щодня приносиш стільки радості у наш світ. Ми вдячні тобі за твою присутність у нашому житті і не можемо дочекатися, щоби відсвяткувати ще багато днів народження разом. Ми любимо тебе більше, ніж можна виразити словами", - написала Світоліна.

Спортсменка привітала коханого милим фото всієї їхньої родини

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Гаель теж показав фото зі своїми дівчатами та подякував за любов.

"Сьогодні я святкую свій 38-й день народження в оточенні двох найдорожчих подарунків мого життя: моєї дружини та моєї дочки. Я безмежно вдячний за всю любов, яка мене оточує. Кожен рік нагадує мені про те, який я щасливий та благословенний. Дякую, життя, за ці скарби, які освітлюють мій шлях", - написав він.

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс познайомилися ще коли були підлітками, українська тенісистка тоді лише розпочинала свій спортивний шлях.

Як відомо, пара одружилася у 2021 році. А у 2022-му заявили, що чекають на поповнення.