"Ми робимо помилки, і це ок": історія кохання тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Особисте життя Еліна Світоліна не виносила у публічний простір. Але Гаель Монфіс змінив це Фото: Instagram

Тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у Вімблодні-2024. Напередодні вона поступилася у четвертьфіналі Єлені Рибакіній і, на жаль, залишила турнір. У всіх перемогах та поразках спортсменку підтримує її чоловік Гаель Монфіс, який теж є професійним тенісистом.

У 2021 році ця пара відгуляла красиве весілля. А вже 16 липня відзначить третю річницю шлюбу. ТаблоID розповідає історію кохання Еліни та Гаеля, яких спочатку об’єднав не корт.

Випадкова зустріч

29-річна тенісистка Еліна Світоліна познайомилася зі своїм 37-річним чоловіком Гаелем Монфісом, коли ще була підлітком.

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"Ми побачились, коли мені було 15 років, але не розмовляли. Він тоді був у ТОП-10 (гравців – ред.), а я лише розпочинала свій шлях. Ми були просто колегами", - пригадувала у розмові з Бомбардиром Еліна.

По-справжньому вони познайомилися значно пізніше – у Нью-Йорку під час вечірки, яку влаштували для тенісистів. Товариський Гаель запропонував Еліні обмінятися телефонами. Дівчина не надала цьому великого значення.

А от перше побачення відбулося аж у 2018 році. Тоді Світоліна після турнірів у Сінгапурі приїхала до Парижа навідати друзів. Вона виставила фото у соцмережі, яке побачив її теперішній чоловік, і миттєво запропонував зустрітися (номер телефону таки знадобився).

Виснажена Еліна погодилася на зустріч, після якої пара вже не розлучалася.

Світоліна і Монфіс одразу привернули увагу як пара Фото: Instagram

"Це була перша зустріч за межами корту. Я дізнався справжню Еліну, а вона мене. Ми почали більше одне одному писати і все почало розвиватися", - розповідав Гаель.

Підпільні стосунки

Пара зустрічалася два роки. Спочатку вони усіляко намагалися приховати свої стосунки.

Професійний рейтинг Світоліна мала високий, а отже і медіа цікавилися її життям Фото: Instagram

"Ми відомі тенісисти, а спортивні видання завжди шукають "солоденькі історії". Тому перші 2 місяці ми приховували стосунки як могли. Потім було важко, бо береш участь у спільних турнірах, бачиш одне одного. Десь з’явилася ця інформація", - говорила Еліна в розмові з Дмитром Гордоном.

Цікаво, що і рідні Світоліної про її нові стосунки дізналися із преси. У 2019 році спортсменка привезла коханого до України: показала Київ та рідну Одесу.

Столиця тенісисту сподобалася. Свій Інстаграм Світоліна активно наповнювала спільними фото Фото: Instagram

Батьки Еліни радо прийняли Гаеля. Ба більше – навіть почали більше хвилюватися за нього під час турнірів, аніж за рідну доньку.

"Я не шукала нікого, усе вийшло спонтанно і неочікувано. І я цьому рада", - казала вона.

Монфіс став для Світоліної спорідненою душею з однаковими цілями. До цього спортсменка мала стосунки із британським крикетистом Рісом Топлі. Але пара розійшлася через різні графіки та ритм спортивного життя.

"Мені складно було суміщати стосунки і спорт. Дівчата хочуть відчувати кохання. Мені пощастило зустріти тебе і ми щотижня можемо бачитися. Ти теж тенісист, ми об’єднуємо наші тренування. Важливо мати людину, у якої з тобою однакові цілі", - відверто говорила Еліна Гаелю.

Однак не все було так гладко у цій історії. У 2021 році пара заявила, що бере паузу у стосунках. Це рішення було вкрай важким для обох. На щастя, розлука тривала недовго Фото: Instagram

Оригінальна пропозиція

Після публічного оголошення про свої стосунки, тенісисти створили спільну сторінку g.e.m.s.life в Instagram. Таким чином вони хотіли самостійно регулювати ту інформацію, яка могла б з’являтися про них у ЗМІ.

"Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І робитимемо їх більше, і це окей", - зазначила пара у своєму профілі.

Улюблений теніс Світоліна тепер могла поєднувати із коханням Фото: Instagram

Там же вони опублікували світлини після пропозиції Монфіса. Чоловік вирішив це зробити нестандартно – запросив кохану у гори, чого раніше вони ніколи не робили. Він обрав красиву місцину, але дорогою втратив координати. Еліна, сама того не знаючи, врятувала ситуацію – випадково привела Гаеля на майданчик з видом на ліс.

"Я дуже хвилювався. З одного боку ти впевнений і ти знаєш, які в тебе стосунки. Я хвилювався більше, ніж на матчі. І дуже радий, що все склалося, як треба. Це ще один крок вперед, який робив наші стосунки офіційними", - пояснював він.

Фактурною обручкою спортсменка хизувалася у соцмережах Фото: Instagram

Еліна майже самостійно планувала усе весілля. Гаель обирав найважлиіше – музику. Пара побралася 16 липня 2021 року.

Основним кольором молодята обрали фіолетовий Фото: Instagram

Через карантинні обмеження гучного святкування влаштувати не вдалося. Серед гостей були друзі Монфіса, відомі французькі артисти і найголовніше – батьки новоспеченого подружжя, які вимушені були долати мовний бар’єр.

"Його батьки говорять французькою, а мої знають лише англійську. Хотілося, щоб вони поспілкувалися. Далі ми хочемо велику родину. І, звісно, коли я народжуватиму дитину, то зроблю паузу в кар’єрі. Зараз це нормально. Багато дівчат потім поверталися і навіть вигравали турніри", - ділилася своїми планами Еліна.

Довгоочікуване поповнення

Вже у травні 2022 року Світоліна заявила, що бере паузу. Тоді її мучали болі в спині та емоційне вигорання через війну, яку Росія розв’язала проти України. А вже у травні подружжя поділилося щасливою новиною, що очікує на народження донечки. Гаель з нетерпінням чекав на появу первістка і сподівався бути класним татком.

Щасливе подружжя в очікуванні дитини Фото: Instagram

У жовтні 2022-го тенісистка народила. Довгоочікувану донечку назвали Скаї. Вже за місяць жінка повернулася до спорту. І підтримував її у цьому чоловік. Згодом Світоліна стала і на корт.

"Коли я завагітніла, я зупинила усі свої контракти. У мене були ідеї по зміні агента. А потім коли почала грати, ми спілкувалися з багатьма спонсорами, щоб вони допомогли. Коли починала (після повернення – ред.), у мене не було місця у рейтингу, а лише ім’я. Тому я хотіла щось нове, щоб мене мотивувало", - ділилася вона.

Тенісистка Світоліна отримала друге дихання з народженням доньки Фото: Instagram

Монфіс активно підтримує дружину у її кар’єрі. І поруч із Девідом Бекхемом, який відвідував матчі Еліни, є палким її фанатом. А Скаї вже опановує корт разом зі своїми зірковими батьками.