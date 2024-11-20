Світоліна замилувала мережу зачіскою 2-річної доньки. Фото
30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка ховає від аудиторії обличчя 2-річної доньки Скаї, як і зазвичай, показала її фото ззаду.
В Instagram спортсменка похизувалася милими кучерями дівчинки, прикрашеними рожевим бантиком.
Як відомо, батько дівчинки - чоловік Світоліної, тенісист Гаель Монфіс. Спортсменка показувала доньку в Instagram вже за кілька місяців після її народження, однак так само приховувала обличчя.
Читайте також:
"Мій сезон-2024 тепер у підручниках історії": Світоліна показалася у лікарні після операції
"Два роки безмежної любові": Світоліна з чоловіком показали, як привітали доньку з днем народження. Фото
Глибоке декольте та хижак на шиї: Світоліна у стильних вбраннях попозувала для модного глянцю
Приєднуйтесь до дискусії