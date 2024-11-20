Світоліна замилувала мережу зачіскою 2-річної доньки. Фото

фото з Instagram

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка ховає від аудиторії обличчя 2-річної доньки Скаї, як і зазвичай, показала її фото ззаду.

В Instagram спортсменка похизувалася милими кучерями дівчинки, прикрашеними рожевим бантиком.

Волосся Скаї вже так відросло, що мама робить їй різні зачіски скрін з Instagram

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Як відомо, батько дівчинки - чоловік Світоліної, тенісист Гаель Монфіс. Спортсменка показувала доньку в Instagram вже за кілька місяців після її народження, однак так само приховувала обличчя.