"Мій сезон-2024 тепер у підручниках історії": Світоліна показалася у лікарні після операції

Еліна Світоліна повідомила важливу новину відносно свого здоров'я Фото з Instagram Світоліної

Феєрично відсвяткувавши днями своє 30-річчя, тенісистка Еліна Світоліна перейшла до значно менш приємної, але необхідної справи. Зірка перенесла планову операцію на нозі.

Еліна повідомила про це в Instagram, поділившись фото з лікарні - на ліжку та на кріслі колісному в супроводі чоловіка, тенісиста Гаеля Монфіса.

"На жаль, мій сезон-2024 тепер у підручниках історії, оскільки сьогодні в мене відбулася операція на нозі, щоби виправити давню проблему, з якою я намагалася впоратися впродовж цього року", - розповіла вона.

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Еліна показалася після операції

Спортсменка додала, що саме ця проблема змусила її достроково завершити сезон 2023-го року та дуже заважала їй у 2024-му. Давати їй раду ставало дедалі складніше, і вона стала дошкуляти Світоліній не лише під час змагань і тренувань, а і у повсякденному житті.

"Але тепер... я радію можливості зосередитися на своєму відновленні та повернення навіть сильнішою, ніж я була доти. Я налаштована зробити все, щоби повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні", - пообіцяла вона.

Еліна подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий час.

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"Ваша любов та позитив дуже багато для мене означає, і я з нетерпінням чекаю, коли побачу вас усіх на кортах у 2025-му", - резюмувала тенісистка.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти про Світоліну, як-от про її не пов'язаний зі спортом бізнес і те, як вона на корті "грішить" міцним слівцем.

Як відомо, Еліна з Гаелем виховують доньку Скаї, котрій у жовтні виповниться 2 роки.



