"Два роки безмежної любові": Світоліна з чоловіком показали, як привітали доньку з днем народження. Фото

Еліна Світоліна святкує дорослішання доньки фото з instagram

30-річна тенісистка Еліна Світоліна привітала з днем народження доньку Скаї.

З нагоди 2-річчя дівчинки спортивна мама запостила спільне сімейне фото.

"З Днем Народження, Скаї! Два роки сміху, обіймів і безмежної любові. Спостерігати за твоїм дорослішанням – наша найбільша пригода", - написала мама.

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Еліна та її чоловік Гаель Монфіс досі не готові показувати обличчя іменинниці

У вересні Світоліна перенесла операцію на нозі. Як пояснила сама спортсменка, саме ця проблема змусила її достроково завершити сезон 2023-го року та дуже заважала їй у 2024-му.

Нагадаємо, Еліна і Гаель побралися 16 липня 2021 року. У травні 2022-го подружжя поділилося щасливою новиною, що очікує на народження донечки.