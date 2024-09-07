Світоліна показала, як відпочивала у Карпатах. Фото

29-річна тенісистка Еліна Світоліна приїхала в Україну на день народження своєї подруги. Кадрами з відпустки в горах спортсменка поділилася зі своїми шанувальниками.

Еліна показала фото з Буковеля на тлі гір, розваги на багі та селфі з іменинницею.

Світоліна показалася на тлі українських Карпат

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Святкове селфі з іменинницею

А які розваги ви обираєте у горах?

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна ніжно привітала з днем народження свого чоловіка, тенісиста Гаеля Монфіса.

Як відомо, Світоліна з родиною живе за кордоном, однак частенько приїжджає до України.