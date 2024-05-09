Ліз Херлі у смарагдовій сукні зі сміливим вирізом блиснула персами перед двома колишніми
Британська акторка Елізабет Херлі 8-го травня відвідала показ стрічки "Суворо конфіденційно" у Лондоні.
Компанію 58-річній красуні, як зазвичай, склав її 22-річний син-режисер Деміен. На кіноподії ж Ліз зустрілася з двома особливими чоловіками свого життя - ексбойфрендом Х'ю Грантом та ексчоловіком Аруном Наяром.
Обоє охоче попозували з убраною в ефектну смарагдову сукню з вирізом Елізабет, укотре довівши, що, хоч кохання і минуло, міцна дружба ніде не ділася.
Нагадаємо, Херлі та Грант були разом цілих 13 років та розійшлися, коли актор попався на зраді з секспрацівницею. Згодом Ліз відтанула і навіть стала хрещеною для одного з дітей Х'ю. Якось актриса пожартувала, мовляв, батьківство перетворило її екса "з дуже жалюгідної людини на помірно жалюгідну людину".
Як відомо, за індійського бізнесмена Наяра Херлі вийшла в 2007-му, а офіційно розлучилася в 2011-му. Причиною розриву буцімто стало захоплення зірки гравцем у крікет Шейном Ворном.