Ліз Херлі у смарагдовій сукні зі сміливим вирізом блиснула персами перед двома колишніми

Марія Ткаченко 9 травня, 12:30

Британська акторка Елізабет Херлі 8-го травня відвідала показ стрічки "Суворо конфіденційно" у Лондоні.

Компанію 58-річній красуні, як зазвичай, склав її 22-річний син-режисер Деміен. На кіноподії ж Ліз зустрілася з двома особливими чоловіками свого життя - ексбойфрендом Х'ю Грантом та ексчоловіком Аруном Наяром.

Херлі яскраво і блискучо вбралася на кінопоказ

Херлі яскраво і блискучо вбралася на кінопоказ

Фото Getty Images

Обоє охоче попозували з убраною в ефектну смарагдову сукню з вирізом Елізабет, укотре довівши, що, хоч кохання і минуло, міцна дружба ніде не ділася.


Ліз із Аруном та Деміеном. Син актриси від стосунків із бізнесменом Стівеном Бінгом дуже тепло ставиться до Наяра і називає батьком

Ліз із Аруном та Деміеном. Син актриси від стосунків із бізнесменом Стівеном Бінгом дуже тепло ставиться до Наяра і називає батьком

Фото Getty Images
На щось задивився, Х'ю?

На щось задивився, Х'ю?

Фото Getty Images

Нагадаємо, Херлі та Грант були разом цілих 13 років та розійшлися, коли актор попався на зраді з секспрацівницею. Згодом Ліз відтанула і навіть стала хрещеною для одного з дітей Х'ю. Якось актриса пожартувала, мовляв, батьківство перетворило її екса "з дуже жалюгідної людини на помірно жалюгідну людину".

Як відомо, за індійського бізнесмена Наяра Херлі вийшла в 2007-му, а офіційно розлучилася в 2011-му. Причиною розриву буцімто стало захоплення зірки гравцем у крікет Шейном Ворном.

Читайте також:

Королева бікіні: 58-річна Херлі ефектно повистрибувала з басейну. ВІДЕО

До спортзалу не ходить, хліб - їсть: 58-річна Херлі докладно розказала, як підтримує стрункість, і показалася в купальнику

"Це безглуздо": Ліз Херлі пожартувала з чуток про її секс із принцем Гаррі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів