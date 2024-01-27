До спортзалу не ходить, хліб - їсть: 58-річна Херлі докладно розказала, як підтримує стрункість, і показалася в купальнику
58-річна британська акторка Елізабет Херлі відкрила секрет, як їй вдається тримати себе у формі та показала свої фото у купальнику.
Про це вона написала у своєму Instagram.
За словами Херлі, вона їсть абсолютно все, що хоче.
"Моя мантра така: не їжте надто багато, надто швидко, надто часто або надто пізно. Або, іншими словами, їжте менше, правильно жуйте, забороніть перекуси та вечеряйте раніше", - зазначила Херлі.
Як сказала Елізабет, вона не вживає ніяких добавок.
"Я не п'ю "дивних зелених соків" та коктейлів, а добавки приймаю тільки тоді, коли у моєму організмі чогось не вистачає. Я стараюсь, щоби овочі або фрукти становили половину моєї тарілки. Тобто, якщо у мене є бутерброд, то я з'їм ще й яблуко. Я їм майже все", - додала акторка.
Вона зазначила, що навіть дозволяє собі нездорові страви, як от готові страви, газованки та тістечка. Також зірка назвала свою найкращу інвестицію — це хлібопічка.
"Я кожного дня печу буханець, а щовихідних — торти", - написала Херлі.
Також вона зізналася, що не ходить до спортзалу і не робить комплексних вправ, однак сама по собі дуже активна, тож радить і іншим більше рухатися, аби мати таку фігуру.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про секрети краси голлівудської акторки Анджеліни Джолі.
До слова, Ліз Херлі якось заявила, що може випити горілки.