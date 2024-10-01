Мамин стиляга: Ратаковскі вперше взяла 3-річного сина на модне шоу. Фото
Американська супермодель Емілі Ратаковскі здійснила дебютний вихід свого 3,5-річного сина Слая на модне шоу в рамках Паризького тижня моди.
Стильна парочка завітала на показі бренду Loewe і підкорила модну тусовку.
Світлинами з сином Емілі поділилася в своєму Instagram.
"Перше модне шоу Слая", - написала Ратаковскі.
Нагадаємо, 33-річна Ратаковскі якось розповідала, що розлучення після 30 - це шикарно. Їй, до речі, вже приписували купу романів, зокрема із відомим артистом.
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