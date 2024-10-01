Мамин стиляга: Ратаковскі вперше взяла 3-річного сина на модне шоу. Фото

Тамара Кудрявченко 1 жовтня, 13:00
Ратаковскі з сином

Американська супермодель Емілі Ратаковскі здійснила дебютний вихід свого 3,5-річного сина Слая на модне шоу в рамках Паризького тижня моди.

Стильна парочка завітала на показі бренду Loewe і підкорила модну тусовку.

Світлинами з сином Емілі поділилася в своєму Instagram.


"Перше модне шоу Слая", - написала Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі в Парижі з сином

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Модель Ратаковскі син

Батьком хлопчика є продюсер Себастьян Беар-МакКлард, з яким Емілі розійшлася в 2022 через його зради

Емілі Ратаковскі з сином Слаєм

Хлопчик - копія свого тата

Син Ратаковскі

Мамин модник

Нагадаємо, 33-річна Ратаковскі якось розповідала, що розлучення після 30 - це шикарно. Їй, до речі, вже приписували купу романів, зокрема із відомим артистом.

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