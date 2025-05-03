Золоте міні та спіднє-кольчуга: Ешлі Грем в акробатичній позі посвітила тілом у глянці

Фото з Instagram Ешлі Грем

37-річна американська плюссайз модель Ешлі Грем у вигадливих позах знялася для літнього випуску стильного глянцю V Magazine.

Ешлі попозувала у мінісукні золотого кольору, приміряла на себе бікіні-кольчугу та плаття диско-куля.

"Золоті правила", - написала Ешлі.

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Ешлі у золотому попозувала для відомого журналу Фото lufreee

Модель наробила гарячих фото Фото lufreee

Грем позувала у вигадливих фото Фото lufreee

Якось Ешлі наробила фото у яскравому бікіні на відпочинку зі своїм чоловіком.

Також відома модель одного разу налякала шанувальників б'юті-процедурою.