Золоте міні та спіднє-кольчуга: Ешлі Грем в акробатичній позі посвітила тілом у глянці

Юлія Леськова - 3 травня, 13:29
Ешлі Грем попозувала для фото
Фото з Instagram Ешлі Грем

37-річна американська плюссайз модель Ешлі Грем у вигадливих позах знялася для літнього випуску стильного глянцю V Magazine.

Ешлі попозувала у мінісукні золотого кольору, приміряла на себе бікіні-кольчугу та плаття диско-куля. 

"Золоті правила", - написала Ешлі. 


Ешлі Грем на нових фото для глянцю

Ешлі у золотому попозувала для відомого журналу

Фото lufreee
Ешлі Грем попозувала у купальнику

Модель наробила гарячих фото

Фото lufreee
Ешлі Грем на нових фото
Фото lufreee
Ешлі Грем попозувала для глянцю

Грем позувала у вигадливих фото

Фото lufreee

Якось Ешлі наробила фото у яскравому бікіні на відпочинку зі своїм чоловіком. 

Також відома модель одного разу налякала шанувальників б'юті-процедурою. 

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Ешлі Грем
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