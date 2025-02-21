"Трошки підламався": Фагот показався з серйозною травмою
Музикант Олег "Фагот" Михайлюта повідомив про перелом руки.
У своєму Instagram 50-річний співак показався у пов'язці і з гумором запевнив, що не збирається сумувати.
"З кимось це трапляється періодично, з кимось ніколи, зі мною - вперше. Трошки підламався, але життя триває, далі буде", - розповів підписникам Фагот.
На жаль, не всі травми можна пережити з гумором і усмішкою на обличчі. У грудні 2023-го зі співачкою Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі, - зірка отримала серйозні травми внаслідок падіння в оркестрову яму.
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