Декольтована Різатдінова в образі палкої італійки приготувала пасту з базиліком і томатами

Гімнастка Ганна Різатдінова ефектно приготувала пасту з томатів.

У своєму Instagram спортсменка вдала з себе італійку і показала, як зробити соус для смачної страви.

Для приготування знадобиться: паста, томати, базилік, розмарин, часник і пармезан.

Реклама:

Гімнастка взяла томати черрі

Спершу Ганна запекла томати, часник і розмарин (час приготування - 30 хвилин)

Наступний крок - збити запечені томати у блендері і (за бажанням) підсолити.

Поки Різатдінова ефектно і красиво робить соус, за її спиною вариться паста

Відварену пасту додаємо у соус, натираємо пармезан, прикрашаємо базиліком і пристрасно смакуємо (як Ганна на фото)

Нагадаємо, раніше Різатдінова показувала рецепт незвичного зеленого смузі з пармезаном.