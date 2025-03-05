Декольтована Різатдінова в образі палкої італійки приготувала пасту з базиліком і томатами
Гімнастка Ганна Різатдінова ефектно приготувала пасту з томатів.
У своєму Instagram спортсменка вдала з себе італійку і показала, як зробити соус для смачної страви.
Для приготування знадобиться: паста, томати, базилік, розмарин, часник і пармезан.
Наступний крок - збити запечені томати у блендері і (за бажанням) підсолити.
Нагадаємо, раніше Різатдінова показувала рецепт незвичного зеленого смузі з пармезаном.
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