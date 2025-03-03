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"Для підняття енергії": Різатдінова показала рецепт незвичного смузі з пармезаном

Марія Мельник - 3 березня, 18:00

Гімнастка Ганна Різатдінова показала, який спосіб енергії віднедавна відкрила для себе.

У своєму Instagram спортсменка показала, смачний 

"Минулого тижня моя енергія була на нулі… Поїздки, тренування, робота з дітьми та зйомки можуть добряче виснажити. Мені порадили, звісно, вітаміни та ще один більш органічний спосіб підняття енергії — смузі", - поділилася Ганна.


Для приготування напою знадобиться: шпинат, банан, кокосове молоко, пармезан, м'ята.

Рецепт смузі від Різатдінової

А ви колись пробували робити смузі з пармезаном?

Ганна Різатдінова приготувала смузі

Нагадаємо, раніше TabloID зібрав рецепти смузі від зірок: від індійської екзотики до колагенового секрету.

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