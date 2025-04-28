Різатдінова показала ефективне тренування для сідниць. Відео

Гімнастка Ганна Різатдінова у спортзалі показала своє тренування.

В Instagram cпортсменка проінструктурувала, як виліпити гарну форму сідниць і зміцнити стегна.

"Давайте почнемо тиждень на максимальній ноті – сильно, впевнено та енергійно! Збережи і відзнач свою найкращу подругу! Разом тренуватися ще веселіше!", - написала гімнастка.

Перша вправа - присідання з розставленими ногами. Слід робити 12 разів на кожну ногу.

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Гімнастка показала, як правильно робити вправу

Друга вправа - стрибкові присідання з двома імпульсами

Далі - румунська станова тяга.

Остання вправа - місток з кроками вперед

Нагадаємо, раніше Різатдінова постила відео, де показувала тренування для укріплення м’язів кору.