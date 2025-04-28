Різатдінова показала ефективне тренування для сідниць. Відео
Гімнастка Ганна Різатдінова у спортзалі показала своє тренування.
В Instagram cпортсменка проінструктурувала, як виліпити гарну форму сідниць і зміцнити стегна.
"Давайте почнемо тиждень на максимальній ноті – сильно, впевнено та енергійно! Збережи і відзнач свою найкращу подругу! Разом тренуватися ще веселіше!", - написала гімнастка.
Перша вправа - присідання з розставленими ногами. Слід робити 12 разів на кожну ногу.
Далі - румунська станова тяга.
Нагадаємо, раніше Різатдінова постила відео, де показувала тренування для укріплення м’язів кору.
"Було величезне кохання": Різатдінова подякувала Онищенку, розказала, чи спілкується з ним її син та спростувала два романи
Різатдінова в обтислій шкіряній сукні з оголеною спиною вкусила себе за палець для зухвалих фото
Різатдінова у трендовій смужці з міні посвітила довжелезними ногами в люксовій автівці