"Було величезне кохання": Різатдінова подякувала Онищенку, розказала, чи спілкується з ним її син та спростувала два романи

скрін з відео

Гімнастка Ганна Різатдінова пригадала про розрив з батьком її сина Олександром Онищенком і відповіла, чи підтримує стосунки з ним.

В інтерв'ю Марічці Падалко 31-річна уродженка Криму також розповіла, чи спілкується Рома з батьком та про його освіту українською.

Спортсменка розказала, яку мову використовує у побуті з 7-річним сином Ромою.

Реклама:

"Ми в першому класі і в школі українська мова. Я десь, знаєш, розумію, що треба було з самого дитинства розмовляти українською, тому що становлення Ромки минуло російською мовою. Йому зараз складно. Я б хотіла, щоб цього не було. Але вже як є", - розповіла Ганна.

"Зараз він вивчає англійську, французьку навіть. Коли з нуля - добре, а от зараз в 7 років все українською - трошки важкувато, але знову ж таки, класно, що наступне покоління вже починає своє життя саме українською", - пояснила вона.

Хлопець потроху опановує нові мови

За словами Різатдінової, нині Рома не спілкується з батьком, олігархом-утікачем Олександром Онищенком. Однак на початку повномасштабного вторгнення екснардеп поцікавився, чи у безпеці його син.

"Було запитання, але вони не спілкуються. Взагалі не розумію, чого мене про це запитують, тому що в нього (екса - ред.) вже своє життя, своя родина, дитина. Так, ми маємо спільну дитину, але якось так життя нас розвело, що в нас немає нічого спільного", - запевнила гімнастка.

"Ми не спілкуємося, не вітаємо одне одного з днем народження і Новим роком. За дитину я дуже вдячна. Таким сином можна пишатися. Якщо хочете щось запитати, запитайте в нього. Чому він не спілкується? Мені складно на це відповісти.

Ромка дуже схожий на тата. Я бачу свої очі, але він дійсно дуже схожий на тата, навіть на дідусів", - розказала спортсменка.

"В мене свій шлях, у нього (Онищенка - ред.) свій", - додала вона

Ба більше, Ганна зазначила, що не має гадки, де нині перебуває її екс.

"В мене було величезне кохання. Якісь мої очікування... Так сталося. Боже, скільки людей зараз сходяться і розходяться... Я все пропрацювала. Якщо в мене були якісь негативні моменти, зараз тільки вдячність. Тому що я знаю, як гімнастки важко народжують (через постійне навантаження).

Він показав мені світ, дуже багато якихось позитивних моментів було на той момент. Але, добре, дякую, далі ось так", - впевнена гімнастка.

Різатдінова також розкрила правду про роман із футболістом Сергієм Мельником, з яким танцювала на паркеті шоу "Танці з зірками".

"Сергій Мельник… Ні! Це не було по-справжньому, можу сказати так. Ми класно танцювали, ми дуже класно прожили якийсь певний момент, але ні!" – зізналася спортсменка.

Гімнастка розказала, що і з її партером на "Танцях з зірками", хореографом Олександром Прохоровим у неї теж нічого не було:

"Саня Прохоров, це мій партнер по танцях. Ні, з Санею в мене також класні стосунки, але дружні".

Цікаво, що з Ганною не так легко познайомитися. Принаймні ви точно не знайдете її в Tinder, адже, за її словами, вона не може дозволити собі там зареєструватися

"Були стосунки з чоловіками (після розриву з Онищенком – ред.), але можу сказати, що поки це не ця людина, яка мені потрібна", - зазначила спортсменка.

Як відомо, ще у 2021-му році Різатдінова казала, що син майже не впізнає батька по фото і з ним не бачиться. А у 2024-му Ганна розповідала, що спілкується з Онищенком тільки коли треба зробити якийсь документ на сина.

Відомо, що Онищенко має сина Олександра від колишньої моделі Ксенії Кузьменко, сина Романа та молодшу доньку Вероніку.