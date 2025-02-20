"Було величезне кохання": Різатдінова подякувала Онищенку, розказала, чи спілкується з ним її син та спростувала два романи
Гімнастка Ганна Різатдінова пригадала про розрив з батьком її сина Олександром Онищенком і відповіла, чи підтримує стосунки з ним.
В інтерв'ю Марічці Падалко 31-річна уродженка Криму також розповіла, чи спілкується Рома з батьком та про його освіту українською.
Спортсменка розказала, яку мову використовує у побуті з 7-річним сином Ромою.
"Ми в першому класі і в школі українська мова. Я десь, знаєш, розумію, що треба було з самого дитинства розмовляти українською, тому що становлення Ромки минуло російською мовою. Йому зараз складно. Я б хотіла, щоб цього не було. Але вже як є", - розповіла Ганна.
"Зараз він вивчає англійську, французьку навіть. Коли з нуля - добре, а от зараз в 7 років все українською - трошки важкувато, але знову ж таки, класно, що наступне покоління вже починає своє життя саме українською", - пояснила вона.
За словами Різатдінової, нині Рома не спілкується з батьком, олігархом-утікачем Олександром Онищенком. Однак на початку повномасштабного вторгнення екснардеп поцікавився, чи у безпеці його син.
"Було запитання, але вони не спілкуються. Взагалі не розумію, чого мене про це запитують, тому що в нього (екса - ред.) вже своє життя, своя родина, дитина. Так, ми маємо спільну дитину, але якось так життя нас розвело, що в нас немає нічого спільного", - запевнила гімнастка.
"Ми не спілкуємося, не вітаємо одне одного з днем народження і Новим роком. За дитину я дуже вдячна. Таким сином можна пишатися. Якщо хочете щось запитати, запитайте в нього. Чому він не спілкується? Мені складно на це відповісти.
Ромка дуже схожий на тата. Я бачу свої очі, але він дійсно дуже схожий на тата, навіть на дідусів", - розказала спортсменка.
Ба більше, Ганна зазначила, що не має гадки, де нині перебуває її екс.
"В мене було величезне кохання. Якісь мої очікування... Так сталося. Боже, скільки людей зараз сходяться і розходяться... Я все пропрацювала. Якщо в мене були якісь негативні моменти, зараз тільки вдячність. Тому що я знаю, як гімнастки важко народжують (через постійне навантаження).
Він показав мені світ, дуже багато якихось позитивних моментів було на той момент. Але, добре, дякую, далі ось так", - впевнена гімнастка.
Різатдінова також розкрила правду про роман із футболістом Сергієм Мельником, з яким танцювала на паркеті шоу "Танці з зірками".
"Сергій Мельник… Ні! Це не було по-справжньому, можу сказати так. Ми класно танцювали, ми дуже класно прожили якийсь певний момент, але ні!" – зізналася спортсменка.
Гімнастка розказала, що і з її партером на "Танцях з зірками", хореографом Олександром Прохоровим у неї теж нічого не було:
"Саня Прохоров, це мій партнер по танцях. Ні, з Санею в мене також класні стосунки, але дружні".
"Були стосунки з чоловіками (після розриву з Онищенком – ред.), але можу сказати, що поки це не ця людина, яка мені потрібна", - зазначила спортсменка.
Як відомо, ще у 2021-му році Різатдінова казала, що син майже не впізнає батька по фото і з ним не бачиться. А у 2024-му Ганна розповідала, що спілкується з Онищенком тільки коли треба зробити якийсь документ на сина.
Відомо, що Онищенко має сина Олександра від колишньої моделі Ксенії Кузьменко, сина Романа та молодшу доньку Вероніку.