Різатдінова у дизайнерській сукні розбавила гімнастичний контент голим стегном та визивним декольте

Марія Мельник 30 січня, 17:30

30-річна гімнастка Ганну Різатдінову нерідко можна побачити не лише в лосинах і кросівках, а й в елегантних образах.

Користуючись можливістю, Анна вирішила розбавити спортивний контент своїми жіночними знімками.

Гімнастка попозувала в сукні українського бренду VALERY KŌVALSKA.

Найкраща реклама для Ганни - це вона сама
Найкраща реклама для Ганни - це вона сама
фото з instagram

Різатдінова є володаркою соковитого бюсту

Різатдінова є володаркою соковитого бюсту

Як відомо, Ганна часто дивує підписників акробатичними трюками. Майстерність спортсменки сягла того рівня, коли вона може зробити шпагат в сукні, стоячи прямо на пероні.

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Різатдінова

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