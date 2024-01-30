Різатдінова у дизайнерській сукні розбавила гімнастичний контент голим стегном та визивним декольте

30-річна гімнастка Ганну Різатдінову нерідко можна побачити не лише в лосинах і кросівках, а й в елегантних образах.

Користуючись можливістю, Анна вирішила розбавити спортивний контент своїми жіночними знімками.

Гімнастка попозувала в сукні українського бренду VALERY KŌVALSKA.

Найкраща реклама для Ганни - це вона сама фото з instagram

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Різатдінова є володаркою соковитого бюсту

Як відомо, Ганна часто дивує підписників акробатичними трюками. Майстерність спортсменки сягла того рівня, коли вона може зробити шпагат в сукні, стоячи прямо на пероні.