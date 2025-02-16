"Завдовжки з мізинець": 51-річна Клум зізналася, де на тілі має зайве волосся

Фото з Instagram Гайді Клум

51-річна німецька супермодель Гайді Клум не соромиться говорити про такі речі, як старіння та зайве волосся на тілі. Наприклад, вона заявила, що на її грудях та підборідді росте волосся завдовжки з мізинець.

Про це вона сказала в інтерв'ю Real Simple.

"У мене є волосся на підборідді та на грудях. Я б сказала, що воно завдовжки з мізинець", - зазначила вона.

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Гайді відверто розповіла про своє зайве волосся Фото з Instagram Гайді Клум

Гайді також поділила й особливостями цього волосся, мовляв, на підборідді воно жорстке й з'являється раптово.

"Звідки воно раптом взялося? Вчора ж не було. І на підборідді це волосся таке жорстке! Коли я беру пінцет і висмикую його, то це ніби стовбур дерева. Дивно, що відбувається з віком. Раптом у тебе з'являється волосся у різних місцях", - пожартувала Клум.

Фото з Instagram Гайді Клум

Модель зауважила, що впевненість у собі з віком перейняла від своєї матері Ерни.

"Мама сказала, що треба бути щасливою з людиною, яку ти бачиш у дзеркалі. Ти живеш життя з нею, і якщо ти не щасливий з собою, то важко почуватися щасливим й з всім навколо. Я думаю, що з віком наша впевненість у собі стає кращою", - додала вона.

Окрім того, щоби бути впевненою у собі, зірка каже, що намагається бути позитивною та вдячною за кожен день, який має.

До речі, Гайді Клум полюбляє показувати своє тіло, тож частенько влаштовує зухвалі фотосесії.

Якось модель зробила відео-селфі з мамою та донькою.