Пікантний принт і клаптик тканини: 51-річна Клум попозувала на камеру в зухвалих мікротрусиках. Відео

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум не перестає дивувати енергією та любов'ю до життя.

51-річна жінка-свято невтомно тішить свою аудиторією пляжним контентом, який часом буває достатньо відвертим.

Як от нове відео, на якому Клум демонструє тіло у дуже пікантному купальнику, що ледь прикриває інтимні місця.

Гайді обирає купальники "на межі"

Реклама:

Як відомо, у моделі 4-ро дітей від двох ексів та чоловік Том Кауліц, на 17 років молодший за неї

Як відомо, старша дочка Гайді, Лені Олумі теж модель і вже має не одну фотосесію в спідньому разом із зірковою мамою.