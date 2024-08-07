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Пікантний принт і клаптик тканини: 51-річна Клум попозувала на камеру в зухвалих мікротрусиках. Відео

ТаблоID 7 серпня, 11:00

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум не перестає дивувати енергією та любов'ю до життя.

51-річна жінка-свято невтомно тішить свою аудиторією пляжним контентом, який часом буває достатньо відвертим.

Як от нове відео, на якому Клум демонструє тіло у дуже пікантному купальнику, що ледь прикриває інтимні місця.

Гайді Клум в купальнику

Гайді обирає купальники "на межі"


Модель Хайді Клум

Як відомо, у моделі 4-ро дітей від двох ексів та чоловік Том Кауліц, на 17 років молодший за неї

Як відомо, старша дочка Гайді, Лені Олумі теж модель і вже має не одну фотосесію в спідньому разом із зірковою мамою.

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