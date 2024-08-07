Пікантний принт і клаптик тканини: 51-річна Клум попозувала на камеру в зухвалих мікротрусиках. Відео
Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум не перестає дивувати енергією та любов'ю до життя.
51-річна жінка-свято невтомно тішить свою аудиторією пляжним контентом, який часом буває достатньо відвертим.
Як от нове відео, на якому Клум демонструє тіло у дуже пікантному купальнику, що ледь прикриває інтимні місця.
Як відомо, старша дочка Гайді, Лені Олумі теж модель і вже має не одну фотосесію в спідньому разом із зірковою мамою.
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