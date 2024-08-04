Голоторсого ДіКапріо і його 26-річну подружку в купальнику зазнімкували на яхті
Голлівудського актора Леонардо ДіКапріо та італійську модель Вітторію Черетті помітили на відпочинку в Італії.
49-річна зірка та його 26-річна подружка насолодилися сонячним днем на острові Сардинія.
Леонардо та його супутницю в купальнику з хижим принтом помітили разом під час прогулянки на яхті.
Про це повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, Черетті хіба не єдина з подружок ДіКапріо, про заручини з якою не так давно говорили чи не всі ЗМІ.
Невідомо, чого в житті ДіКапріо було більше, стрічок за його участю чи голосних романів. Раніше ми пригадували про найвідоміших колишніх дівчат Леонардо.
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