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Баляндраси

Голоторсого ДіКапріо і його 26-річну подружку в купальнику зазнімкували на яхті

Марія Мельник 4 серпня, 12:00
Дівчина Леонардо ДіКапріо
Модель Вітторія Черетті показалася у романтичній подорожі з ДіКапріо

Голлівудського актора Леонардо ДіКапріо та італійську модель Вітторію Черетті помітили на відпочинку в Італії.

49-річна зірка та його 26-річна подружка насолодилися сонячним днем на острові Сардинія.

Леонардо та його супутницю в купальнику з хижим принтом помітили разом під час прогулянки на яхті.


Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, Черетті хіба не єдина з подружок ДіКапріо, про заручини з якою не так давно говорили чи не всі ЗМІ.

Невідомо, чого в житті ДіКапріо було більше, стрічок за його участю чи голосних романів. Раніше ми пригадували про найвідоміших колишніх дівчат Леонардо.

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