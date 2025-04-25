"Головне - йти вперед": Собчук вперше після розлучення оголосив про нові стосунки
Лідер гурту "Скай" Олег Собчук, який у 2023-му після 20 років шлюбу розлучився з дружиною Марією, привідкрив завісу особистого життя.
У коментарі "ЖВЛ" музикант уперше після розриву шлюбу заявив про нові стосунки.
Олег розказав про це у контексті музи, яка нині надихає його на створення творчості.
"Моя кохана жінка. Інакше я б не зміг творити. Кохання - будівельний матеріал для створення нових пісень. Не готовий відповісти (про створення нової родини - ред.), рано", - розповів артист.
А от про минулі стосунки співак вирішив не розповідати.
"Ідеальним не будеш ніколи. Не буду коментувати стосунки з колишніми. Головне йти вперед, займатися своєю справою та допомагати", - зазначив Собчук.
Нагадаємо, ще у 2020-му співак вже розповідав в інтерв’ю про кризу у стосунках. Тоді він зізнався, що вони з Марією теж були на межі розлучення.
У експодружжя є двоє дітей – донька Тетяна та син Арсен.
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