Готочкіна розказала, чому зробила ринопластику, та показала, як її підтримав Цимбалюк

Подруга українського актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен і блогерка Світлана Готочкіна зробила пластичну операцію на обличчі.

У своєму Instagram 37-річна Світлана розказала, чому наважилася на ринопластику, та чи підтримав її актор і (екс)наречений Тарас Цимбалюк.

"Скажу одразу, у мене був зламаний ніс з дитинства і з роками він почав йти в один бік, що почало мене дуже напружувати. І я мріяла його переробити 15 років так точно. Ну і раз я вже зважилася на цю операцію, то крім того, що ми його вирівняли, ми ще змінили трохи кінчик, зробили більш витонченіший, точніше, сподіваюся, що він такий буде". - пояснила блогерка.

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скрін з Instagram

Разом з тим Готочкіна відповіла, чи робила якісь пластичні операції на тілі тощо.

Груди у Світлани, за її словами, також свої

Світлана також показала, як її підримав Цимбалюк.

Нагадаємо, нині не відомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Адже у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".