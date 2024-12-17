Дівчина Цимбалюка на тлі підозр про їхнє розставання посвітила мокрими формами у бризках
Дизайнерка Світлана Готочкіна у Instagram опублікувала ефектні кадри з нового фотосету, де постає перед камерою в мокрій білій сукні.
Та є підозра, що ця спека більше не адресована акторові Тарасу Цимбалюку, з котрим дівчина була разом понад два роки. На користь цієї здогадки каже те, що 16-го грудня, в день народження зірки "Спіймати Кайдаша", його в мережі привітали, здавалося, всі, окрім Готочкіної.
Нагадаємо, в серпні Тарас пояснював, чому не квапиться вести Світлану до вівтаря. Як відомо, за плечима в 35-річного актора вже два розлучення.
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