Дівчина Цимбалюка на тлі підозр про їхнє розставання посвітила мокрими формами у бризках

Марія Ткаченко 17 грудня, 15:15
Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

(Екс)дівчина Тараса Цимбалюка опублікувала нові гарячі фото

Фото з Instagram Готочкіної

Дизайнерка Світлана Готочкіна у Instagram опублікувала ефектні кадри з нового фотосету, де постає перед камерою в мокрій білій сукні.

Та є підозра, що ця спека більше не адресована акторові Тарасу Цимбалюку, з котрим дівчина була разом понад два роки. На користь цієї здогадки каже те, що 16-го грудня, в день народження зірки "Спіймати Кайдаша", його в мережі привітали, здавалося, всі, окрім Готочкіної.

Світлана Готочкіна

Світлана заінтригувала своїми новими фото та "ігнором" для народження Тараса

Фото Michael Fedorak

Дівчина Цимбалюка

"Життя - як контрастний душ: то гаряче, то холодно, то просто освіжає до мурашок", - написала Готочкіна

Тарас Цимбалюк

"35. Дякую усім причетним до мого життя", - таке фото і підпис опублікував 16-го грудня Тарас. Світлана, схоже, навіть не лайкнула

Фото з Instagram Цимбалюка

Нагадаємо, в серпні Тарас пояснював, чому не квапиться вести Світлану до вівтаря. Як відомо, за плечима в 35-річного актора вже два розлучення.

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