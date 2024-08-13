Голоторсий Цимбалюк зацілував свою дівчину у спідньому для селфі
Актор Тарас Цимбалюк, який "по баблу не тягне" весілля зі своєю дівчиною, дизайнеркою Світланою Готочкіною, показався на спільному фото з нею.
Голоторсий Тарас і Світлана в топі показово поцілувалися на камеру.
Нагадаємо, Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною, дизайнеркою Тіною у червні 2022-го. Раніше він розказував, як розпочався роман зі Світланою, та скільки грошей йому необхідно для комфортного життя.
Читайте також:
"Дякую, що мотивуєш": Цимбалюк кумедними фото привітав свою "унікальну дівчинку"
"Не опускайтесь до рівня відсталого соціуму": Цимбалюк прокоментував хейт навколо цілунку відомих актрис
"Що ви з себе прєдставляєте?": дівчина Цимбалюка прокоментувала їхнє застілля під російські пісні та звернулася до хейтерів
Приєднуйтесь до дискусії