Голоторсий Цимбалюк зацілував свою дівчину у спідньому для селфі

Марія Мельник 13 серпня, 15:45

Актор Тарас Цимбалюк, який "по баблу не тягне" весілля зі своєю дівчиною, дизайнеркою Світланою Готочкіною, показався на спільному фото з нею.

Голоторсий Тарас і Світлана в топі показово поцілувалися на камеру.

Цимбалюк і Готочкіна посвітили засмаглими тілами і поцілувалися на камеру

Актор ввжає свою дівчину унікальною і любить фотографувати її

Нагадаємо, Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною, дизайнеркою Тіною у червні 2022-го. Раніше він розказував, як розпочався роман зі Світланою, та скільки грошей йому необхідно для комфортного життя.


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Цимбалюк
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