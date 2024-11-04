Стрічка для рота, матрац за $60 тисяч та серіал про вбивство: Гвінет Пелтроу розказала секрети свого здорового сну

Гвінет Пелтроу веде здоровий спосіб життя та спокійно сприймає свій вік Фото Coliena Rentmeester

52-річна голлівудська зірка Гвінет Пелтроу має цілий ритуал підготовки до сну, до якого входить обов'язкова ванна та кілька б'юті-засобів.

Актриса розповіла Air Mail News, яку з її звичок для вдалого сну її чоловік вважає найдивнішою.

Гвінет починає готуватися до сну доволі рано - о 7.30 чи 8 вечора. Ця звичка виникла у них із чоловіком, продюсером Бредом Фолчаком ще під час пандемії і так і лишилася.

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"Я щовечора приймаю ванну та використовую ексфоліатор. Це перший крок, а потім я маю досить просту процедуру: я використовую сироватку з ретинолом, потім наношу на неї нашу пептидну сироватку (мова йде про бренд Пелтроу - ред.), а потім наношу наш зволожуючий крем "Все в одному" і все", - каже актриса.

Пелтроу має цілий ритуал підготовки до сну Фото з Instagram

У якості антистресу Пелтроу любить вечірню прогулянку або келих хорошого червоного вина.

За пару годин до сну Гвінет намагається не їсти.

"Я краще сплю, якщо в мене неповний шлунок. Я люблю чай на ніч — приємний м’ятний, ромашковий або фенхелевий", - поділилася зірка.

Цікаво, що актриса може легко заснути під кримінальний серіал.

"Ми з чоловіком зазвичай лягаємо в ліжко і щось дивимося, а іноді, дуже протиінтуїтивно, я засинаю під шоу про вбивство. Для мене це ніби колискова — не знаю чому", - зізналася вона.

Якщо Гвінет непокоїть тривожність, вона може прийняти трохи магнію або мелатоніну.

Келих вина перед сном може бути гарною ідеєю Фото з Instagram

"Я сплю з ротовою стрічкою та берушами для вух", - зізналася Пелтроу та уточнила, що саме стрічку для рота (її використовують, щоби дихати вночі носом - ред.) чоловік вважає найдивнішою в її нічній рутині.

Також акторка фанатіє від піжам і спить на дуже дорогому матраці, який коштує 60 тисяч доларів.

"І це найкраща річ, на якій я коли-небудь спала у своєму житті", - каже Гвінет.

Цікаво, чи запалює Гвінет перед сном свічку з запахом власної піхви?

Також для Пелтроу дуже важливі три умови для сну:

"Ні світла, ні звуку, і мені подобається, коли холодно".

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