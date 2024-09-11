Пелтроу в лаконічній сукні з розкішним декольте засвітилася на вечірці у Нью-Йорку. Фото

Американська актриса Гвінет Пелтроу полюбляє лаконічні образи з акцентом на декольте. Вкотре один з таких вона продемонструвала на вечірці в рамках Тижня моди у Нью-Йорку.

Зірка з’явилася на івенті ювелірного бренду Boucheron у витонченій чорній сукні з глибоким декольте. Її акторка доповнила діамантовим кольє.

Гвінет Пелтроу обирає глибоке декольте фото GETTY IMAGES

До слова, Гвінет – прихильниця здорового способу життя та з розумом ставиться до вікових змін. І хоча деякі її методи та "лайфхаки" підтримки себе у тонусі викликають сумніви, прихильники часто висловлюють зірці вдячність за природній вигляд та трансляцію адекватної зрілої зовнішності.

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Нагадаємо, раніше Пелтроу попозувала оголеною у золоті.